«Україна переможе, а Росія заплатить високу ціну за скоєне» – Блінкен у День незалежності

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав українців з Днем незалежності.

У його заяві зазначається, що сьогодні також виповнюється півтора року з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 18 місяців безглуздої агресії.



«Оскільки ми приєднуємося до вас у святкуванні понад трьох десятиліть незалежної країни, ми також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали життя, захищаючи вашу країну. Ми підтримуємо вас у боротьбі за вашу країну. Саме завдяки вам і вашій стійкості Україна переможе, а Росія заплатить високу ціну за скоєне», – йдеться у заяві.

За його словами, США продовжуватимуть підтримувати Україну і співпрацювати з партнерами, щоб забезпечити Києву все необхідне для захисту, відновлення та процвітання.

Також посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму привітанні наголосила, що Вашингтон буде підтримувати українців у боротьбі за майбутнє. За її словами, ця підтримка не зміниться.

24 серпня Україна відзначає День незалежності.