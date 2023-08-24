«У цій боротьбі важливий кожен» – Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський у вітанні до Дня Незалежності України згадав тих, «хто дає Україні незалежність», заявивши, що у боротьбі за неї «важливий кожен».

«Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої Незалежності – Незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути в ній себе. Кожен може спитати в себе: а де ти в українській незалежності? А що твого додалося незалежності? А чим ти допоміг незалежності?», – сказав голова держави.

Зеленський згадав, зокрема, про українських військових, які стали на захист України, про їхніх рідних, біженців, дітей, які малюють малюнки для військових, вчителів, енергетиків, рятувальників, журналістів, тих, хто займається розмінуванням, тих, хто пережив окупацію, полон, хто був поранений.

«Але окремо я хочу сказати сьогодні про тих, про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім. Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: «лелеки», «фурії». Морські дрони, «нептуни», «корсари», «стугни». Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту – крейсер «Москва», коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно. Про тих, кого я нагороджую закритими указами й хто здійснює найскладніші операції», – сказав президент.

«(Важливі – ред.) всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі – і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: «Слава Україні!», весь світ відповідає: «Героям слава!», – додав Зеленський.

Сьогодні Україна відзначає 32-гу річницю проголошення Незалежності в той час, як другий рік триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну.