Залужний: державний прапор є уособленням незламності та доблесті народу, який бореться за волю та свободу

Державний прапор є уособленням незламності та доблесті народу, який бореться за волю та свободу, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму привітанні з Днем державного прапора України.

«Державний прапор. Символ нашої української ідентичності. Уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу. Під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні – у важких боях проти російських загарбників. Аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє», – написав він у фейсбуці.

Залужний подякував усім захисникам та захисницям, що зберегли український прапор у «найскладніші часи і продовжують наближати той день, коли жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами».

23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Нині це свято Україна відзначає без масових заходів через загрозу російських ударів по українських містах.

У Києві пройшла церемонія підняття державного прапора України, у якій взяли участь президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, керівник ГУР Кирило Буданов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та інші.