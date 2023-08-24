День Незалежності України під час війни. Звернення Зеленського. Чи справді Пригожин загинув?

Сьогодні Україна відзначає 32-гу річницю проголошення Незалежності. І триває другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні в етері передачі Радіо Свобода «Свобода.Ранок» говоримо про Незалежність а також про останні події в Росії.

Як пройшла ніч в українських містах перед Днем Незалежності? Включаємо кореспондентів з Києва, Одеси, Харкова та Чернігова.

День Незалежності в окопах, де не тривають активні бойові дії і у містах, куди летять ракети. Що говорять військові про День Незалежності.

Головне звернення дня: про що казатиме українцям цього року президент Володимир Зеленський . Та який план закріпила держава для повернення Криму після деокупації.

. Та який план закріпила держава для повернення Криму після деокупації. У літаку, що розбився в Тверській області Росії, був керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Наближені до «вагнерівців» джерела, а також «Росавіація» підтвердили його загибель. Утім після смерті Пригожина питань більше, ніж відповідей. Чи дійсно збили літак системою ППО, кому вона належить, кому вигідна його смерть, а головне – що буде далі і чи вплине ця подія на війну Росії проти України?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: