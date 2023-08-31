Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі – Сили оборони півдня

Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня України.



«На бойове чергування додатково виведені фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп «Калібр» – до 24» , – йдеться у повідомленні.

Близько 9:30 українські військові повідомляли про один надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу «Калібр». За даними Сил оборони півдня України, противник вночі заводив цей ракетоносій в пункт базування, вранці його вивели на бойове чергування в Чорне море.

Попередньої ночі Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, вночі 30 серпня 28 ракет були випущені з 11 російських літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса. Українські військові збили практично всі повітряні цілі противника, однак через падіння уламків у Києві двоє людей загинули і троє постраждали, є руйнування на Київщині, Житомирщині.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.