Поліція Київщини уточнила, що через російську атаку у регіоні все ж є потерпілі

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив уточнену інформацію про наслідки російської атака, відповідно до якої у регіоні все ж є потерпілі.

«Понад 6 приватних будинків пошкоджено внаслідок падіння уламків ракет та «шахедів» ще в одному із районів Київської області. Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь. Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто. Через атаку агресора пошкоджено приватні садиби і ще в одному із районів Київщини. Понівечено крівлю, вікна. Також сталось займання травʼяного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби», – написав Нєбитов у Telegram.

Раніше сьогодні у поліції казали, що на Київщині обійшлося без жертв і потерпілих, постраждали приватні будинки і кладовище. Станом на зараз відомо, що у Києві двоє людей загинули і троє постраждали, є руйнування у двох районах міста.

У ніч на 30 серпня в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. За даними військових, усі запущені Росією по Україні 28 крилатих ракет, а також 15 із 16-ти БПЛА, було знищено.