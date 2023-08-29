США надали Україні новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати надали Україні новий пакет військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. Про це з посиланням на Держдепартамент США 29 серпня повідомила агенція Reuters.

Інформацію підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, у новому пакеті є боєприпаси до артилерії калібру 155 і 105 міліметрів, боєприпаси для HIMARS, ракети до систем протиповітряної оборони AIM-9M, протитанкові переносні комплекси Javelin, обладнання для розмінування, медичні машини для евакуації тощо.

«Дякуємо нашим союзникам», – вказав Єрмак.

Минулого тижня сенатор США Ліндсі Грем на пресконференції в Києві заявив, що американська влада витратила менш як 3% воєнного бюджету на допомогу українським військовим, а вони «знищили половину російської армії».

«Це найкраща інвестиція для американської безпеки за весь час. Україна прекрасний партнер! Ми не бачили такого партнера з часів Черчилля», – сказав Грем.

Також сенатор зауважив, що американська розвідка «дуже помилялася перед російським вторгненням, сильно переоцінюючи міць російської армії».