«Змогли знайти правильний підхід» – Буданов розповів, як вдалося виманити пілота Мі-8 разом із вертольотом

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив спецоперацію, здійснену з російським гелікоптером Мі-8, і розповів деталі.

«Змогли знайти правильний підхід до людини, змогли створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину, і зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б (узяти) живими, але маємо, що маємо», – сказав Буданов у розмові із кореспонденткою проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Анжелікою Руденко.

За словами керівника ГУР, вертоліт нині перебуває в Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення «офіційного кіно».

«Пілот чудово почувається, все в нього добре. У нього є два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут (в Україні – ред.)», – додає Кирило Буданов, але мотивацію російського пілота не розголошує.

Керівник ГУР називає цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

Російський блогер Fighterbomber 23 серпня повідомив про російський вертоліт Мі-8, який декілька тижнів тому нібито здійснив посадку на авіабазі поряд із Полтавою. За його словами, екіпаж з якихось причин втратив орієнтування – можливо це була «радіогра», можливо відмова навігації.

Український журналіст Юрій Бутусов написав у фейсбуці, що джерела «Цензор.нет» у керівництві ЗСУ підтверджують інформацію про приліт російського гелікоптера Мі-8 на одну з авіабаз Збройних сил України.

«Гелікоптер повністю цілий, і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання. Очікуємо на інформацію щодо членів екіпажу», – написав він.

Перед цим Юрій Бутусов назвав цю історію «легендарною». На його думку, тут «випадковостей бути не може».

«Якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту. Гелікоптер летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може», – звернув увагу журналіст.