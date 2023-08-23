У ГУР попередньо підтвердили приліт російського Мі-8 на один з аеродромів України

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов попередньо підтвердив, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8.



«Офіційна інформація буде. Попередньо, так, така інформація є. Трошки треба почекати – ведеться робота, з екіпажем в тому числі. Все гаразд, новини будуть», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Російський блогер Fighterbomber 23 серпня повідомив про російський вертоліт Мі-8, який декілька тижнів тому нібито здійснив посадку на авіабазі поряд із Полтавою. За його словами, екіпаж з якихось причин втратив орієнтування – можливо це була «радіогра», можливо відмова навігації.

Український журналіст Юрій Бутусов написав у фейсбуці, що джерела «Цензор.нет» у керівництві ЗСУ підтверджують інформацію про приліт російського гелікоптера Мі-8 на одну з авіабаз Збройних сил України.

«Гелікоптер повністю цілий, і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання. Очікуємо на інформацію щодо членів екіпажу», – написав він.

Перед цим Юрій Бутусов назвав цю історію «легендарною». На його думку, тут «випадковостей бути не може».

«Якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту. Гелікоптер летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може», – звернув увагу журналіст.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські літаки, залучені до війни, вже протягом тривалого часу не залітають у повітряний простір України, що контролюється українською армією.