Допомога Україні стала однією з тем дебатів кандидатів у президенти США від Республіканської партії

У місті Мілуокі у штаті Вісконсін ввечері 23 серпня відбулися перші дебати кандидатів у президенти США від Республіканської партії. У дебатах взяли участь вісім кандидатів. Колишній президент США Дональд Трамп, який поки що лідирує, згідно з опитуваннями республіканського електорату, в боротьбі за номінацію, відмовився брати участь у дебатах.

Як пише агентство AP, перші дебати продемонстрували глибокі розбіжності всередині Республіканської партії, коли кандидати на сцені сперечалися навколо таких питань, як підтримка США Україною, коли і як найкраще обмежити аборти по всій країні, а також підтримка можливого кандидата від партії у 2024 році.

Більшість кандидатів пообіцяли підтримати Україну у війні з Росією, але помітним винятком був Вівек Рамасвамі.

У відповідь на запитання, чи підтримує він збільшення військової та іншої підтримки України, Рамасвамі не лише заявив, що він проти цього, а й назвав такий підхід «катастрофічним». «Ми повинні використовувати ресурси для захисту від вторгнення на нашому південному кордоні, – сказав Рамасвамі, маючи на увазі кордон із Мексикою та потік мігрантів, – Україна не є пріоритетом для США».

Натомість Ніккі Гейлі відповіла на ці висловлювання: «Ми повинні знати, що Україна – це наша передова лінія оборони». Гейлі різко розкритикувала Рамасвамі, звинувативши його у повній відсутності зовнішньополітичного досвіду і нерозумінні ролі США у світі.

«Він хоче віддати Україну Росії, він хоче допустити Китай до Тайваню, він хоче припинити підтримку Ізраїлю», – заявила вона.

Дональд Трамп, який відмовився брати участь у дебатах, натомість дав інтерв’ю колишньому ведучому Foxnews Такеру Карлсону, в якому переважно зосередився на критиці президента Джо Байдена. Крім іншого, він знову заявив, що Байден не здатний досягти миру в Україні, а сам Трамп, як він стверджує, знає, як це зробити.

Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів з 2017 до 2021 року, програвши в 2020-му вибори конкуренту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп уже оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах у листопаді 2024 року.

Нині проти нього є принаймні чотири судові позови, включно з кримінальними справами. Щоб знову протистояти Байдену, Трамп має спершу перемогти в праймеріз проти своїх конкурентів-республіканців. Наразі він має впевнену перевагу в республіканських опитуваннях.