США витратили 3% воєнного бюджету на допомогу ЗСУ – сенатор

Влада США витратила менше 3% воєнного бюджету на допомогу українським військовим, а вони «знищили половину російської армії», зазначив сенатор США Ліндсі Грем на пресконференції в Києві.

«Це найкраща інвестиція для американської безпеки за весь час. Україна прекрасний партнер! Ми не бачили такого партнера з часів Черчилля», – сказав Грем.

Також сенатор зауважив, що американська розвідка «дуже помилялася перед російським вторгненням, сильно переоцінюючи міць російської армії».

«Нам казали, коли почалося російське вторгнення, що Київ впаде за чотири дні, а країна за три тижні. Це було найбільше нерозуміння українців та переоцінка російської армії нашою розвідкою. Я сам думав, що російська армія краще, ніж вони є», – зауважив Грем.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах.