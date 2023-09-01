Зведення Генштабу ЗСУ: за добу відбулось понад 30 бойових зіткнень

Армія РФ веде «безуспішні наступи» на п’яти напрямках, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах», – кажуть військові.

За їхніми словами, протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – зазначають у Генштабі.

За словами військових, авіація Сил оборони протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири – по зенітно-ракетним комплексам армії РФ.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів та одну радіолокаційну станцію противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.