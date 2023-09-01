Зеленський провів засідання Ставки: говорили про ситуацію на фронті та евакуацію

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Сьогоднішня Ставка лише про фронт», – написав він у телеграмі за підсумками засідання.

За словами президента, детально обговорили наступні теми:

Харківська область, Донбас;

південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонської області;

евакуація поранених;

Подальші плани російських військових.

«Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам», – додав президент.

Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, а вже незабаром з’явилися повідомлення, що в селі підняли український прапор.

Роботине російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площею всього 3 квадратні кілометри. До війни, за офіційними даними, там проживало менш як 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автодорогу, яка веде до Токмака – великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ЗСУ наблизилися до наступного прориву оборонних позицій військ РФ на Запорізькому напрямку.

За даними останнього зведення Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Запорізькому напрямку, зокрема, на Мелітопольському, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».