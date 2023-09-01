«Не остаточна перемога»: Гуменюк щодо прориву одного з оборонних рубежів армії РФ

Прорив бійців Збройних сил України на одному з російських оборонних рубежів «є не остаточно перемогою, втім воїни готові до складнощів», розповіла очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, після того, як «ЗСУ вибивають росіян з певних позицій, останні мають місце куди відступити та закріпитись». У зв’язку з цим контрбатарейна боротьба ЗСУ проводиться в кілька етапів:

вибиття армії РФ з найближчих позицій;

удари по глибокому тилу російських військових із метою руйнування їх інфраструктури.

«Не можна казати про те, що прохід першого етапу - це найбільша перемога і далі буде легше. Ми готові до того, що подальші ділянки будуть також складними», – зауважила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Як стверджує Інститут вивчення війни (ISW), Збройні сили «досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області і ймовірно просуваються через складну серію оборонних позицій ворога».