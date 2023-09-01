Наступ ЗСУ триває: як може змінитися фронт за осінь?

Літню кампанію наступу Сил оборони України на армію Росії завершено. На думку західних аналітиків, вона розпочалася 4 червня з атак ЗСУ на позиції окупантів на південь від Великої Новосілки на стику Донецької та Запорізької областей.

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Інші оглядачі називають іншу дату початку – кінець травня, коли українські захисники розпочали штурм флангів Бахмуту з метою напівоточення угруповання РФ у місті.

За цей час українські захисники відвоювали десятки квадратних кілометрів навколо Бахмуту, звільнили кілька сіл на південь від Великої Новосілки і, за різними даними, або підійшли, або вже прорвали першу лінію оборони росіян на Мелітопольському напрямку.

Саме останнє західні аналітики вважають ключовим в українському наступі – після звільнення Роботиного на південь від Оріхова ЗСУ залишилося 20 кілометрів до Токмака, важливого логістичного центру окупантів на півдні України. Його можливе звільнення дозволить ЗСУ взяти під вогневий контроль сухопутний коридор агресора із Росії до Криму.

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1 вересня Пентагон повідомив, що замовив для України ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності AMRAAM – дати постачання та кількість не розголошуються. Наприкінці літа українські льотчики нарешті розпочали навчання на F-16 у Данії – раніше ця країна та Нідерланди пообіцяли дати Україні самі літаки.

Головні питання випуску:

Що встигнуть ЗСУ на фронті цієї осені?

Чому тільки перед початком осені США дали добро на навчання українських льотчиків на F-16 та на постачання ракет AMRAAM Україні?

І якою буде війна Росії проти України у 2024 році?