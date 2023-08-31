Компенсації від окупантів: як Росія будує «потьомкінські дєрєвні» на Донбасі

Російський наступ 2022-го року стер з карти України деякі міста: Бахмут, Соледар, Щастя, Попасна практично припинили існувати; багато ж інших зазнали настільки сильних руйнувань, що й досі люди там живуть частково без комунікацій, а на вулицях чорніють випалені під'їзди. На початку серпня окупаційна влада Донецької області оголосила про збільшення виплат за зруйноване та пошкоджене внаслідок бойових дій житло і майно. Двома місяцями раніше подібне рішення ухвалила й «адміністрація» окупованої Луганщини. Гроші на це виділяють з федерального бюджету Росії.

Скільки й кому обіцяють, та чи збирається агресор в реальності платити ці гроші – з’ясовували Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

За що і скільки обіцяє заплатити Росія

Про відшкодування за втрачені квартири і майно окупанти оголосили ще торік. Але подавати заяви могли лише ті, чия власність постраждала з лютого 2022-го. До того ж, були обмеження на кількість квадратних метрів, які підлягали компенсації, та на суми виплат. Тепер обмеження на метраж зняли і дозволили претендувати на виплати тим, чиє житло і пожитки були пошкоджені або знищені, починаючи з квітня 2014-го.

Якщо будинок чи квартира зруйновані повністю, обіцяють давати по 35 тисяч рублів або 372 долара за квадратний метр. До прикладу, за типову однокімнатну квартиру площею 35 «квадратів» належить 1 мільйон 225 тисяч рублів або близько 13 тисяч доларів. За ці гроші можна купити аналогічне житло у маленьких містечках, таких як Макіївка. А от в Луганську, Донецьку або Маріуполі – не вистачить навіть на стареньку «хрущівку».

Якщо житло можна полагодити, передбачено по 7 тисяч рублів за квадратний метр на ремонт.

За знищене через бойові дії хатнє майно так званої «першої необхідності» – холодильник, телевізор, кухонну плиту, стіл зі стільцями та ліжко – передбачені виплати по 100 тисяч рублів (приблизно 1062 долари) на кожного, хто зареєстрований і постійно проживав у квартирі. Якщо втрачено лише кілька речей з переліку, має виплачуватися по 50 тисяч рублів (531 долар).

Але є суттєве «але»: сподіватися на виплати від окупантів можуть лише ті жителі Донбасу, які взяли російське громадянство.

І в цьому – головний підступ таких обіцянок, наголошує в інтерв’ю Донбас Реалії правозахисник і директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

«На сьогоднішній день на тимчасово окупованій території російські паспорти отримали приблизно 800 тисяч – 1,5 мільйона всього, згідно з 2021-2022-м роком. Відповідно, люди не отримують паспорти Російської Федерації, а без паспортів ніякого нарахування з бюджету РФ бути не може».

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Обіцянка-цяцянка: як насправді отримують компенсації

Але російський паспорт – ще не гарантія отримання виплат. Щоб лише претендувати на відшкодування за житло, треба відповідати ще кільком умовам: бути власником або орендарем, зареєстрованим у цій квартирі чи будинку. І постійно проживати там на момент руйнування. Тобто тим, хто виїхав раніше у безпечніше місце, компенсація не світить.

Крім того, якщо у людини є інше житло або частка у власності в іншій квартирі чи будинку – теж відмовляють. Навіть якщо там мешкають інші люди.

Втім, навіть якщо претендент відповідає всім умовам, треба зібрати півтора десятки документів і довідок. І тут починається справжня «смуга перешкод», про яку розказують люди в соцмережах. Хтось жив у помешканні багато років, а був прописаний за іншою адресою. У когось у зруйнованій квартирі згоріли всі документи. Хтось отримав службове житло, але не встиг приватизувати. У таких випадках, щоб довести своє право хоча б подати документи, спочатку треба звертатися в архів або до суду.

«На обіцяній компенсації за зруйноване житло, за словами окупантів, росіяни зекономили. Аби місцеве населення не чекало цих коштів, вирішили ускладнити навіть процедуру подачі документів. Зокрема, в Рубіжному за зазначеним питанням приймають лише двічі на тиждень і тільки по 4 години. Люди займають черги о четвертій ранку. Перед цим треба зібрати низку довідок, кожна з яких теж робиться по тижню-два», – пише у своєму телеграм-каналі Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.

За даними окупаційної «влади» Донеччини на кінець травня, в комісії на відшкодування за житло подали документи більше 48 тисяч людей. Схвалено близько 34 тисяч заяв. Окупаційна адміністрація Луганщини обіцяє цьогоріч виплатити компенсації 20-ти тисячам постраждалих. У соцмережах люди пишуть: чекають виплат місяцями й поки – безрезультатно.

Гроші за знищене майно отримати трохи легше, пишуть постраждалі. Хоча теж ще треба довести, що телевізор, холодильник чи ліжко вийшли з ладу саме через бойові дії.

Нерідко відмовляють і в компенсаціях на ремонти. Чиновники вигадують купу причин, щоб не платити за розбиті вікна, хоча вони руйнуються найчастіше, навіть якщо житло вціліло.

Імітація ремонту: зняли дах і лишили під дощем

Початок серпня у Макіївці на Донеччини видався дощовим. І це збіглося з широко розрекламованою окупаційною владою кампанією ремонтів багатоповерхівок. У міських пабліках розповідають: так званий «мер» ходив дворами та обіцяв полагодити діряві, посічені осколками дахи. Потім «начальство» поїхало, а з ним – і ремонтники, які встигли зняти старі покрівлі. Дощі заливали цілі під’їзди, знищуючи і шпалери, і меблі, і техніку. За які компенсацію точно не заплатять, бо це не «бойові» пошкодження.

В окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині ремонти будинків вирішили поєднати з покаранням тих, хто захищав Україну, пишуть у місцевих телеграм-каналах. Квартири військовослужбовців та співробітників СБУ відкривають і заселяють туди інших людей.

В розбомбленому російськими військами Маріуполі – вирує масштабне «будівництво». Під зйомки пропагандистських ЗМІ зносять обгорілі каркаси багатоповерхівок і розказують, як на їхньому місці постануть нові сучасні мікрорайони. Тільки «забувають» уточнити: житло в них будуть безкоштовно давати переважно працівникам окупаційної влади та небагатьом «щасливчикам». Решту – продавати, наголошує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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«Знесено багатоповерхових будинків – 465. Загальна кількість квартир в знесених будинках склала 33 480. Загалом планується роздати квартир маріупольцям протягом 2023-2024 року – 4894. А тепер рахуємо. Тобто, в мінус 28 568 квартир. За середнім розрахунком, 57 172 людини залишились без житла в період окупації. Таке собі «відновлення»,– пише Андрющенко.

За словами радника мера, на так званій «відбудові» Маріуполя відбуваються багатомільйонні корупційні оборудки: за хабар від російських забудовників окупаційний «мер» відправляє під знесення цілком придатні будинки, в яких живуть люди. На їхньому місці зводять елітні комплекси, де квартири продають в іпотеку, не підйомну для простих маріупольців. А про колишніх власників просто забувають.

«Приблизно мінімальна ціна – від 60-70 тисяч доларів США. Для кого ці квартири за таку ціну? Точно не для маріупольців. Навіть під пільгову двовідсоткову іпотеку», – пише Петро Андрющенко.

Розпач людей в окупації

В місцевих телеграм-каналах, які не контролюють окупанти, – обурення і розпач. І сотні історій про те, як люди залишилися і без майна, і без грошей.

«Жодної компенсації, тим більше на вибір, маріупольці не отримують! Щонайбільше 10% тих, хто подав заяви, щось отримали, решта – писульку, на якій навіть печатку не ставлять, з відмовою в будь-якій компенсації!» – пише один з мешканців.

Скаржаться навіть ті, кому все ж пощастило отримати безкоштовні квартири у розрекламованих в пропагандистськими ЗМІ житлових комплексах на південно-західній околиці міста. Будинки звели минулого літа, за 80 днів. Нині, лише за рік, в «Ізумрудному» тріскаються стіни: відео місцевих блогерів показав канал ТВ-7 Маріуполь. А у «Невському» – тому самому, куди в березні показово приїжджав Путін, – у підвалах будинків вже стоїть вода.

«Живемо, де доведеться. А у них знову вибори на носі. Зараз знову обіцянками нагодують, вибори пройдуть і все, як було. Так і залишимось ми знову на вулиці», – гірко констатують маріупольці.

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