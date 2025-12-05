Путін на саміті з Моді запропонував Індії «безперебійні» поставки нафти

Президент Росії Володимир Путін 5 грудня заявив, що готовий продовжувати «безперебійні поставки» палива до Індії, яка стикається з тиском США, що вимагають припинити купувати нафту в Москви.

Путін сказав про це під час переговорів із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який приймає російського лідера на саміті в Нью-Делі. Провідними темами зустрічі є енергетика, оборона й торгівля.

«Росія є надійним постачальником нафти, газу, вугілля і всього, що потрібно для розвитку енергетики Індії. Ми готові продовжувати безперебійні поставки палива для індійської економіки», – сказав Путін Моді після переговорів.

Моді сказав, що «енергетична безпека є міцним і важливим стовпом партнерства Індії й Росії», і подякував Путіну за його «непохитну відданість Індії».

Крім того, як передають західні агенції, Путін і Моді домовилися активізувати оборонну співпрацю.

Путіна, який вперше відвідує Індію після початку повномасштабної війни РФ проти України, зустрічали на червоній доріжці з почесною вартою і салютом з 21 гармати.

У спільній заяві, опублікованій після саміту, йдеться: «Лідери наголосили, що в нинішній складній, напруженій і невизначеній геополітичній ситуації російсько-індійські зв’язки залишаються стійкими до зовнішнього тиску».

22 жовтня Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти найбільших експортерів російської нафти - компаній «Лукойл» та «Роснефть». Обмеження торкнулися самі компанії і близько 50 дочірніх структур.

Після цього найбільші нафтопереробні заводи Індії призупинили нові замовлення на російську нафту, очікуючи на роз’яснення від уряду та постачальників про законність подальших поставок. Пізніше агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що провідний нафтопереробний завод Індії – Indian Oil Corp – знову почав закуповувати російську нафту, але тепер тільки у компаній, які не потрапили під санкції.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього року Індія імпортувала трохи більше 36% свого обсягу нафти з Росії.



Історично Індія не була значним імпортером російської сирої нафти, більше залежачи від Близького Сходу. Це змінилося у 2022 році після вторгнення Росії в Україну та встановлення країнами «Групою семи» ліміту ціни в 60 доларів за барель, метою якого було обмежити доходи Кремля від нафти, водночас забезпечуючи постачання по всьому світу. Індія уникає сирої нафти з Ірану й Венесуели, проти якої діють санкції США, але російські вантажі були дозволені й порівняно недорогі, тому закупівлі різко зросли.