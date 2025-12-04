Індія за 2 мільярди доларів візьме в оренду російську субмарину – Bloomberg

Індія візьме в оренду у Росії атомний ударний підводний човен, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Цю субмарину Військово-морські сили Індії орендують на 10 років, сума угоди становитиме два мільярди доларів.

Співрозмовники видання нагадали, що оренда російського підводного човна обговорювалася впродовж кількох років, проте сторони не могли домовитися про ціну. Тепер же, повідомили вони, угоду вдалося погодити, у листопаді індійські моряки вже відвідували один із російських суднобудівних заводів.

Передбачається, що підводний човен Індія отримає впродовж двох років, однак не виключено, що терміни постачання будуть зміщені через складність проєкту.

Згідно з умовами оренди, російський підводний човен не може бути використаний у військових діях, пише Bloomberg, його можна буде використовувати тільки в навчаннях.

За словами джерел, Індія планує використовувати російський підводний човен для навчання своїх моряків, поки будує дві власні атомні субмарини.

Про контракт на оренду російського підводного човна стало відомо перед візитом до Індії президента РФ Володимира Путіна – першого після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Індія вже брала в оренду російський підводний човен у 2012 році. ВМС Індії тоді отримали атомну субмарину «Нерпа». Підводний човен був переданий із запізненням, у тому числі через те, що в листопаді 2008 року на борту «Нерпи» сталося несанкціоноване спрацювання системи пожежогасіння – 20 людей загинули, 21 постраждали.

Передбачалося, що підводний човен буде в оренді у ВМС Індії 10 років, але вже в червні 2021 року його достроково повернули Росії. Агенція ТАСС повідомляла, що у квітні 2020 року на борту підводного човна вибухнув балон повітря високого тиску, пошкодивши обидва його корпуси, радіоелектронне озброєння та гідроакустичне обладнання.