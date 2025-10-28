Доступність посилання

Bloomberg: індійські державні НПЗ шукають шляхи отримання російської нафти після санкцій

Державні нафтопереробні заводи Індії розглядають можливість продовження закупівель російської нафти зі знижкою, звертаючись до дрібних постачальників замість енергетичних гігантів «Роснефть» і «Лукойл», які минулого тижня потрапили під санкції США, пише Bloomberg.

За даними видання, нафтопереробні заводи, зокрема Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp., утрималися від купівлі нафти марки Urals, вони чекають вказівок від уряду і зважують свої варіанти.

Оскільки інші великі виробники, такі як «Сургутнефтегаз» і «Газпром нефть», були внесені до чорного списку раніше, переробники намагаються зрозуміти, скільки саме можна купити у несанкціонованих суб'єктів в Росії і за якою ціною, сказали керівники, які попросили не називати їх імен, пише Bloomberg. Вони також намагаються зрозуміти, скільки нафти «Роснефти» буде направлено через інші суб'єкти.

Згідно з даними Kpler, у 2024 році на ці чотири російські компанії, що потрапили під санкції, припадало понад 80% імпорту нафти до Індії.

Як пишуть журналісти, очікується, що потоки російської нафти різко скоротяться, і найбільше постраждає приватна нафтова компанія Reliance Industries Ltd., яка протягом більшої частини цього року закуповувала нафту марки Urals за довгостроковим контрактом з «Роснефтью».

Історично Індія не була значним імпортером російської сирої нафти, більше залежачи від Близького Сходу. Це змінилося у 2022 році після вторгнення Росії в Україну та встановлення країнами «Групою семи» ліміту ціни в 60 доларів за барель, метою якого було обмежити доходи Кремля від нафти, водночас забезпечуючи постачання по всьому світу. Індія уникає санкційної США сирої нафти з Ірану та Венесуели, але російські вантажі були дозволені та порівняно недорогі, тому закупівлі різко зросли.

Сполучені Штати 22 жовтня запровадили, як заявила американська влада, «значні» санкції проти російських нафтових компаній. У санкційний список потрапили найбільші нафтові компанії РФ «Роснефть» і «Лукойл». Санкції також зачіпають близько 50 їхніх дочірніх компаній. Раніше цього місяця ці компанії потрапили під санкції Великої Британії.


