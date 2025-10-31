Reuters: великий індійський НПЗ Indian Oil відновив закупівлю російської нафти

Провідний нафтопереробний завод Індії – Indian Oil Corp – знову почав закуповувати російську нафту, але тепер тільки у компаній, які не потрапили під санкції. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, йдеться про постачання близько трьох з половиною мільйонів барелів нафти марки ESPO. Хто саме став продавцем, співрозмовники не уточнили.

Раніше Indian Oil Corp відкликала кілька партій російської нафти після запровадження нових санкцій США через те, що їх постачали дочірні структури компаній, які опинилися під обмеженнями.

Читайте також: WSJ: Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій

22 жовтня Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти найбільших експортерів російської нафти - компаній «Лукойл» та «Роснефть». Обмеження торкнулися самі компанії та понад 30 дочірніх структур.

Після цього найбільші нафтопереробні заводи Індії призупинили нові замовлення на російську нафту, очікуючи на роз’яснення від уряду та постачальників про законність подальших поставок. За даними Reuters, закупівлю російської нафти тимчасово призупинили і державні нафтові компанії Китаю.



