WSJ: Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій

Президент США Дональд Трамп обрав «середній за жорсткістю» варіант санкцій проти Росії із підготовлених адміністрацією. Про це з посиланням на джерела пише газета The Wall Street Journal.

Про санкції – перші з моменту вступу Трампа на посаду президента в січні – було оголошено 22 жовтня. Того ж дня Трамп повідомив, що скасував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті, зазначивши, що вона могла б відбутися в майбутньому. За словами Трампа, для санкцій настав час, оскільки Росія, як випливає з його слів, не виявляє достатнього прагнення миру в Україні. Санкції торкнулися російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» та їхніх дочірніх структур.

Як пише WSJ, обраний Трампом варіант санкцій був середнім за жорсткістю із запропонованих. Найбільш жорсткий проєкт передбачав санкції проти російської промисловості, а також вищого керівництва країни (що мається на увазі не зовсім зрозуміло, оскільки багато членів цього керівництва вже під санкціями). Найм’якший варіант пропонував обмежені заходи, не пов’язані з енергетичним сектором, а обраний Трампом варіант – санкції проти нафтових компаній.

Як пише WSJ та інші ЗМІ, зокрема CNN, Трамп швидко і досить несподівано для свого оточення ухвалив рішення про санкції після того, як побачив, що після телефонної розмови між ним та Путіним минулого тижня російський лідер ніяк не змінив своєї політики і продовжує завдавати ударів по Україні. За словами представників адміністрації, Трамп не став прямо коментувати ці удари, але вони викликали у нього «роздратування». З посиланням на джерела CNN повідомляє, що Трамп зазначив, що «інстинкт» підказав йому, що час для санкцій настав. Сам Трамп зазначив, що розмова з Путіним була гарною, але, як і попередні подібні розмови, не призвела до практичних результатів.

Володимир Путін, коментуючи санкції, назвав їх недружнім актом і водночас заявив, що вони суттєво не позначаться на російській економіці. На прохання репортера прокоментувати ці слова президент США напередодні заявив: «Радий, що він так вважає. Подивимося, що буде через шість місяців». При цьому раніше Трамп висловив сподівання, що санкції «не триватимуть довго», очевидно, натякаючи на їх скасування у разі досягнення мирної угоди.