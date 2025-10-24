Білий дім: Трамп не побачив у Путіна «достатнього інтересу до миру»

Президент США Дональд Трамп оголосив про нові санкції щодо Росії і скасував заплановану зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, оскільки не побачив у того «достатньої зацікавленості у русі до миру», заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона додала, що зустріч між Трампом і Путіним не повністю знята з порядку денного.

«Я думаю, президент і вся адміністрація сподіваються, що якось це може статися, але ми хочемо переконатися, що ця зустріч принесе відчутний позитивний результат», – сказала Лівітт.

Як заявила речниця Білого дому, новий пакет санкцій проти Росії чинитиме значний тиск на Москву. «Ми очікуємо, що санкції завдадуть шкоди», – заявила вона.

Відповідаючи на запитання щодо можливості додаткових санкцій, Лівітт сказала: «Це вирішувати самому президенту».

23 жовтня Путін під час спілкування з пресою заявив, що зустріч із Трампом у Будапешті не скасована, а «радше, переноситься».

«В останній телефонній розмові і сама зустріч, і місце її проведення було запропоновано американською стороною. І я погодився з цим, висловив міркування у зв’язку з цим і сказав про те, що, безумовно, такі зустрічі потрібно добре готувати. Для мене і для американського президента було б помилкою підійти до цієї зустрічі легко і вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату», – сказав Путін.

Російський президент також прокоментував нові санкції. Він назвав їх «недружнім актом щодо Росії». «Звичайно, такими діями адміністрація США завдає шкоди російсько-американським відносинам», – сказав Путін.

Він також заявив, що для заміщення російської нафти на світовому ринку знадобиться час і великі інвестиції. Російський президент також пригрозив «приголомшливою відповіддю» на удари вглиб Росії далекобійною зброєю.

«Це спроба ескалації. Але, якщо такою зброєю завдаватимуть ударів по російській території, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою», – сказав Путін.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела серед американських чиновників написало, нібито Вашингтон зняв ключове обмеження щодо використання Україною деяких ракет великої дальності, переданих західними союзниками. Це рішення могло відкрити Києву можливість завдавати ударів по цілях на території Росії. Проте президент Трамп 22 жовтня заперечив, що його адміністрація санкціонувала далекобійні удари по території Росії із застосуванням ракет, наданих західними союзниками.

22 жовтня США внесли до списку санкцій найбільші нафтові компанії Росії «Роснефть» і «Лукойл», а також їхні дочірні компанії. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що обмеження запроваджені через «відсутність серйозної прихильності Росії до мирного процесу» в Україні.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні, Трамп сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії.