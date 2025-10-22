Трамп заперечив, що США зняли для України обмеження на далекобійні удари по РФ

Президент США Дональд Трамп увечері 22 жовтня заперечив, що його адміністрація санкціонувала далекобійні удари по території Росії із застосуванням ракет, наданих західними союзниками.

«Стаття Wall Street Journal про надання з боку США дозволу Україні використовувавти ракети великої дальності вглиб Росії є фейковою новиною», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела серед американських чиновників написало, нібито Вашингтон зняв ключове обмеження щодо використання Україною деяких ракет великої дальності, переданих західними союзниками. Це рішення могло відкрити Києву можливість завдавати ударів по цілям на території Росії

Видання припускало, що 21 жовтня українські військові вже застосували британську крилату ракету Storm Shadow (у ній також є американські деталі) для удару по хімічному заводу у Брянську.

Україна неодноразово просила про надання дозволу на удари вглиб території Росії за допомогою американської та іншої західної зброї.