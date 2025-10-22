«Піхоти не вистачає». Як російська армія використовує «дірки» в українській обороні на півдні

«Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є». Таку заяву президент США Дональд Трамп опублікував 17 жовтня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Тим часом проєкт DeepState повідомив про чергове просування російської армії біля сіл Малинівка і Полтавка у Запорізькій області, а також біля села Калинівське на Дніпропетровщині.

Чи має шанси ідея «заморозки» війни РФ проти України на реалізацію та що відбувається зараз на фронті в південних регіонах, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Після заяви Трампа чотири дні по тому цю ідею підтримав Зеленський разом з іншими європейськими лідерами, опублікувавши спільну декларацію щодо мирного врегулювання в Україні. Підписанти підтримали ідею президента США Дональда Трампа про негайну зупинку бойових дій. У спільній заяві йдеться, що теперішня лінія зіткнення має стати стартовою позицією для перемовин. А Україна має бути в найсильнішій позиції – до, під час та після будь-якого перемир’я.

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що Трамп виступав за негайну зупинку бойових дій ще на початку свого президентства, але потім почав відступати від цієї ідеї і погодився на початок прямих мирних перемовин між Україною та РФ.

Це було намагання Росії поставити переговорний процес під свій контроль. Трамп на це погодився

«Хоча було очевидно, що це тактичний прийом Путіна, щоб затягнути переговорний процес, нав'язати свою позицію, як він казав, «Стамбул». Хоча насправді в Стамбулі 2022 року не було жодних прямих домовленостей, були лише проєкти. Але це було намагання Росії поставити переговорний процес під свій контроль. Трамп на це погодився.



Потім були певні коливання на Алясці, коли Трамп теж погодився розглядати варіанти, що треба українцям відійти на Донбасі, віддати без бою ту частину Донецької і Луганської областей, яку контролює Україна. Зараз Трамп повернувся до тієї позиції, яка була у нього на початку другого строку президентства. Так що тут, в принципі, немає нічого особливо дивного», – зауважив політолог.

«Домовитись практично неможливо»

Фесенко нагадує, що припинення вогню є обовʼязковим етапом для будь-якої мирної угоди. Проте він не вірить, що угоду щодо війни Росії проти України дійсно вдасться укласти.

«У цілій низці ключових питань між Україною і Росією є принципові розбіжності, принципові суперечності й домовитись навряд вдасться. Я назву лише ключові питання. В першу чергу, це статус окупованих територій. Домовитись тут з Росією практично неможливо. Наші позиції абсолютно протилежні.

Те саме стосується гарантій безпеки, деяких російських вимог стосовно внутрішньої ситуації в Україні: статус Російської православної церкви, статус російської мови і деяких інших питань. Питання, які стосуються, наприклад, гарантії безпеки для України, зокрема, варіанти, які обговорюються, зокрема, розміщення на території України військового контингенту країн НАТО. Все це категорично не приймається Росією. Таких питань насправді ціла низка, і тому домовитись буде складно, а іноді просто неможливо», – підкреслив він.

Де просувається армія РФ на півдні?

Тим часом на фронті тривають бої. У ніч проти 21 жовтня проєкт DeepState повідомив, що російські військові просунулися біля сіл Малинівка, а станом на ранок 22 жовтня окупували село Полтавку в Запорізькій області. Також, за даними аналітиків, є просування армії РФ біля села Калинівське на Дніпропетровщині. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові зупинили спробу окупантів прорвати лінію оборони поблизу Калинівського.

Село Калинівське розташоване в Синельниківському районі Дніпропетровської області, неподалік від адмінкордону з Запорізькою областю. За переписом 2001 року тут проживали 259 людей, зараз не залишилося жодного жителя. На карті DeepState населений пункт позначений як окупований.

Позиції на перетині Запорізької, Дніпропетровської й Донецької областей тримає 110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка. За зведеннями Генштабу, це Олександрівський напрямок. Речник бригади Іван Сєкач розповів «Новинам Приазовʼя» про бої на цій ділянці.

Куп'янський, Покровський і Олександрівський напрямки – ось сюди РФ кидає велику кількість сил

«Мабуть, це три основних напрямки, які є наразі, куди противник кидає свої сили. Це Куп'янський, Покровський і Олександрівський, де місто Покровське. Ось сюди РФ кидає велику кількість сил. Якщо брати той же Запорізький напрямок – Оріхів, трохи нижче до Нікополя, то цей напрямок менш активний. Наприклад, 128-ма бригада, вона стоїть вже там, здається, четвертий рік, і вони там собі тримають оборону. Як якийсь важкий напрямок, то певні бригади кидаються на цей напрямок, як, наприклад, наша, і потім нашу бригаду називають «м’ясною», тому що ми стоїмо на самих важких напрямках. На жаль, природно так складається, що на важких напрямках більше сьогодні гине людей і дуже важкі бої», – поділився він.

«Тактика дифузії»

Сєкач додає, що російські військові постійно шукають прогалини в українській обороні на цьому напрямку та намагаються ними скористатися.

Через ці дірки окупанти по 100 людей на день пускають, з яких 90 будуть знищені, а 10 пройдуть

«Треба щільність, тому що вони використовують тактику дифузії, яка полягає в тому, що в нас недостатня кількість піхоти, щоб забезпечити суцільну лінію, щоб один спостережний пункт бачив інший і між ними ніхто не пройшов. Але так вже не вдається, бо піхоти немає

Є дірки, і ці дірки ми не можемо закрити, бо людей немає. Якщо люди є навіть, то вони дуже швидко вираховуються – ці опорні пункти нашої піхоти. Туди летять КАБи, які розбомблюють все і, на жаль, у найкращому випадку є час просто вийти звідти. Через ці дірки окупанти по 100 людей на день пускають, з яких 90 будуть знищені, а 10 пройдуть десь. Ось вони вишукують ці дірочки, дивляться, де прийшли, і туди мотоцикли поїхали. Така от тактика», – пояснив військовий.

«Воювати не тілом, а розумом»

Разом з тим на цій ділянці окупанти практично не використовують важку техніку. За словами Сєкача, фронт на 5 кілометрів вглиб перетворився на кіл-зону. Тобто ця територія є під постійним наглядом дронів, чиї оператори готові негайно атакувати будь-який транспорт.

Він вичікує. І коли залишається метрів 50, злітає і одразу йде на удар

«Це такий спосіб полювання противника на нас, ми також це використовуємо. Цей «дрон-ждун» на оптоволокні залітає на певну дорогу чи якесь перехрестя, яке через «Мавік» побачили, що там часто їздять. Він сідає в кущах чи в полі на рівні землі, його візуально побачити можна лише за метрів 20. Він сидить, в нього включена тільки камера, пропелери виключені, він не витрачає енергію батареї, тому може день так просидіти.

Пілот цього «ждуна» сидить, дивиться, коли щось поїде. Він вичікує. І коли залишається метрів 50, злітає і одразу йде на удар. Бо оптоволоконні дрони неповороткі і не дуже швидкі. Тому їхнє таке завдання, як вискочили з кущів і одразу удар. Таким чином у нас позавчора загинув артилерист при переїзді, не помітили вони цього дрона», – розповів він.

18 жовтня проєкт DeepState повідомив про просування окупантів біля села Новоіванівка в Пологівському районі Запорізької області. Як і Калинівське, воно віднесене до Олександрівського напрямку. Сєкач пояснює: Новоіванівка окупована, а населені пункти поблизу перетворилися на сіру зону – знову через активність дронів.

«Ми намагаємося рухатися у напрямку безконтактного. Тобто воювати не тілом, а розумом. Щоб це були роботи, щоб це були ФПВ-дрони, максимально відтягуватися пілотом, 5-10 кілометрів працювати від лінії зіткнення. Тому у нас кульове поранення – це дуже велика рідкість, адже стрілкових зустрічних боїв майже немає», – зауважив він.

«Танкові штурми окупантів»

На інших ділянках фронту окупанти все ж подекуди застосовують танки. Зокрема, днями спробу танкової атаки довелося відбивати оборонцям поблизу села Щербаки в Пологівському районі Запорізької області, розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Успіху ворог не має. І він несе чималі втрати під час таких штурмів

«Противник розпочав активні атаки із застосуванням танків, із застосуванням бронетехніки. Вже зафіксовано більше півтора десятка таких штурмів. Декілька з них тривали аж до вечора. Противник застосував щонайменше п'ять танків, до півтора десятка одиниць бронетехніки. Застосував також квадроцикли, мотоцикли, близько півтори сотні особового складу і намагався прорватися по декількох напрямках. Проте Сили оборони України почали їх бити ще на вихідних позиціях, тому успіху ворог не має. І він несе чималі втрати під час таких штурмів. Зокрема, ми спалили більше півтора десятка одиниць техніки, а також до сотні особового складу», – розповів він.

Щербаки та сусідні Малі Щербаки Генштаб відносить до Оріхівського напрямку. У зведенні за 12 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що поблизу Оріхова Сили оборони просунулися на понад 3 кілометри. Ця зміна обстановки стосується якраз ділянки поблизу Малих Щербаків, пояснює Волошин.

«Щодо просування наших військ, зокрема, мова йде про Малі Щербаки, де цей населений пункт і так був під контролем Сил оборони України. Проте ми покращили дещо своє тактичне положення і відкинули ворога на декілька кілометрів від лінії фронту», – зазначив він.

Бої за повторне захоплення Херсону?

Окупанти не припиняють активність і на Херсонщині. Призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, російські військові вже ведуть бої за повторне захоплення Херсону. І нібито вже контролюють промзону міста, розташовану на лівому березі Дніпра. Владислав Волошин розповів «Новинам Приазовʼя», що зараз відбувається на фронті на Херсонщині.

Окупанти не припиняють і навіть збільшують кількість ударів дронами-камікадзе

«На Херсонщині противник постійно не припиняє спроб атакувати наші позиції біля Антонівських мостів, а також намагається провести ротацію на острівній зоні, там, де в нього є декілька спостережних постів, проте Сили оборони України ці спроби присікають, але ворог не припиняє і навіть збільшує кількість ударів «дронами-камікадзе» по правому берегу, а також збільшує кількість артилерійських обстрілів, застосувань авіації. Зокрема, застосовує авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах, які розташовані на правому березі, дещо нижче зруйнованої Каховської греблі.

Це такі населенні пункти, як Одрадокам'янка, Козацьке, Миколаївка, вони постійно потерпають від ударів російської авіації. Проте ситуація щодо штурмових дій і спроб ворога форсувати водні перешкоди, не приносить їм бажаного результату. Ми їх знищуємо ,й українська морська піхота надійно відбиває всі атаки ворога на цьому напрямку», – запевнив речник.

Чи можливою є за такої динамічної обстановки на фронті «заморожування» бойових дій? Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкидає цей сценарій та заявляє, що у такому випадку «величезна частина України залишиться під керівництвом нацистського режиму». Тому, зазначає політолог Володимир Фесенко, негайне припинення вогню відповідало б позиції України та інших країн Європи, проте не Росії.

«Припинення вогню, так, це можливо, була б на це політична воля. На превеликий жаль, зараз Росія виступає проти цього. Нещодавно Лавров, прессекретар Путіна Пєсков заявили, що Росія не буде погоджуватися на припинення вогню і буде наполягати на своїх вимогах. Це боротьба за свій план, за свою позицію, за своє домінування в переговорному процесі. На цей час позиція Трампа про припинення вогню по лінії фронту відповідає українській позиції. Нагадаю, що 11 березня поточного року Україна і США підписали в Саудівській Аравії спільну декларацію про те, що мирний процес в Україні має розпочатися з повного і негайного припинення вогню по лінії фронту», – додав політолог.

21 жовтня стало відомо, що анонсований раніше Трампом саміт президентів США і Росії в Будапешті щодо припинення війни РФ проти України не планується «в найближчому майбутньому». Таку заяву неназваного високопосадовця Білого дому цитувало агентство Reuters. «Думаю, росіяни хотіли дуже багато, і американцям стало очевидно, що в Будапешті Трампу не вдасться укласти угоду», – сказав один із дипломатів.

21 жовтня в Білому домі, пояснюючи журналістам причину припинення підготовки до переговорів із президентом РФ, Трамп заявив, що не хоче проводити «марну» зустріч. «Не хочу витрачати час даремно, тож подивимося, як все піде», – заявив американський президент, пообіцявши повідомити про розвиток ситуації протягом наступних двох днів.

Проте прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після того, як напередодні в Білому домі повідомили, що проведення саміту поставили на паузу, заявив 22 жовтня, що підготовка до зустрічі в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним все ще триває.

після того, як напередодні в Білому домі повідомили, що проведення саміту поставили на паузу, заявив 22 жовтня, що підготовка до зустрічі в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним все ще триває. Угорщина, прем’єр-міністр якої Віктор Орбан підтримує теплі відносини з Росією і є соратником Трампа, заявила раніше, що забезпечить Путіну можливість в’їхати до країни для можливого саміту. Угорщина також раніше оголосила про вихід з МКС, який видав ордер на арешт Путіна.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)