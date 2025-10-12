Доступність посилання

Українські сили просунулися на понад 3 кілометри на Запорізькому напрямку – президент

Українські військові 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ ведуть вогонь по позиціях армії РФ із гаубиці 2С22 «Богдана». Запорізька область, 20 серпня 2025 року
Українські сили просунулися на понад три кілометри на Запорізькому напрямку поблизу Оріхова, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 жовтня.

Крім того, за його словами, триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку.

«Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», 33-го штурмового полку й іншим нашими підрозділам, які були задіяні», – заявив він.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби російські війська здійснили на Оріхівському напрямку «три марні атаки» в районі Степового і в бік Степногірська.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

