Українські сили просунулися на понад 3 кілометри на Запорізькому напрямку – президент

Українські сили просунулися на понад три кілометри на Запорізькому напрямку поблизу Оріхова, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 жовтня.

Крім того, за його словами, триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку.

«Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», 33-го штурмового полку й іншим нашими підрозділам, які були задіяні», – заявив він.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби російські війська здійснили на Оріхівському напрямку «три марні атаки» в районі Степового і в бік Степногірська.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.