Розвідка Британії проаналізувала наступальні операції РФ на Донеччині

Логістичний центр Покровськ на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій, пише 17 вересня розвідка Великої Британії.

«Покровськ є важливим оборонним вузлом, що стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку українських міст Краматорськ і Слов’янськ, які також є цілями Росії», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Британії в соцмережі X.

За повідомленням, основні частини російської морської піхоти були перекинуті з Курської області Росії і Сумської області України на напрямок Покровськ-Добропілля, де вони почали вести наступальну діяльність невеликими групами.

«Український логістичний центр Лиман, також у Донецькій області, контроль над яким українські війська відновили у вересні 2022 року, залишається ціллю Росії. Російські війська захопили більшу частину Серебрянського лісу на південний схід від Лиману і закріплюють свої позиції вздовж річки Сіверський Донець», – кажуть у розвідці.

За повідомленням, російські війська зміцнили контроль над секторами територій, що межують з Дніпропетровською і Донецькою областями.

«За більшість цих територій, ймовірно, все ще ведуть бої українські війська. Однак в околицях села Соснівка російські війська просунулися приблизно на 10 кілометрів углиб Дніпропетровської області на вузькій ділянці фронту», – заявили у розвідці.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.