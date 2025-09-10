Венс: Кремль на переговорах вимагає від України «близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які він не завоював»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив в інтерв’ю програмі The Matt Gaetz Show на каналі One America News, що Кремль висунув територіальні вимоги до України та претендує на 6 тисяч квадратних кілометрів території, яку нині контролює Київ.

«Росіяни хочуть приблизно 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни», – сказав Венс, коментуючи вимоги Москви. Українці ж, за його словами, хочуть отримати гарантії безпеки, «чи то від європейців, чи від когось іншого».

«Їм потрібна впевненість, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців або років, вимагаючи більше. Питання в тому, чи підуть росіяни та українці через ці двері миру, які відкрив президент (Дональд Трамп). Ми продовжуємо старанно працювати над цим», – наголосив Венс.

На запитання про американські санкції щодо Росії і про те, чому найжорсткіші з них досі не накладені Білим домом, Венс сказав, що президент США Дональд Трамп «не бачив нідних причин» економічно ізолювати Росію, «крім продовження конфлікту» в Україні. На його думку, американський лідер може прагнути більш тісних економічних зв’язків із Росією, якщо війна в Україні закінчиться.

«Подобається вам Росія чи ні, погоджуєтесь з їхніми аргументами щодо конфлікту чи ні, простий факт: у них багато нафти, багато газу, багато мінеральних ресурсів», – зазначив Венс в інтерв’ю.

Раніше різні джерела повідомляли, що на останніх переговорах на Алясці Кремль пов’язував можливу мирну угоду щодо України з вимогою передати йому всю Донецьку та Луганську області, а натомість погоджувався на «заморожування» лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях України, які Москва контролює лише частково. При цьому вже після озвучення цієї пропозиції Росія увійшла до Дніпропетровської області і продовжує вести бої в Харківській та Сумській областях.