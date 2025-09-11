Російський наступ на Запоріжжя провалився: причини

Російські війська просунулися в південній частині Приморського, що на заході Запорізької області. На інших ділянках фронту в Запорізькій області – армія РФ атакувала безрезультатно, повідомив днями у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, опубліковані геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в районі Приморського, а саме на північний захід від Оріхова.

Чи ускладнюється ситуація на фронті на Запорізькому напрямку?

Чи буде російська армія намагатися просунутися до обласного центру?

Чому російський дрон зміг долетіти до Запоріжжя, і чи можуть у цьому місті бути такі ж масові дронові атаки, як у Херсоні?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Сили оборони півдня України днями повідомили, що окупанти здійснювали спроби прорвати українську оборону на Оріхівському напрямку у бік Степногірська. Ситуація у регіоні, за даними українських військових, залишається стабільно напруженою.

Тим часом Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів, що російські війська у серпні планували масштабні наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте українські війська перешкодили цим намірам.

Відтак російська армія була вимушена відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати свою морську піхоту на Донеччину. Також, за даними Головнокомандувача, Сили оборони запобігли втратам територій на Гуляйпільському напрямку.

Провал наступальних планів РФ

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів «Новинам Приазов’я», що розвиток наступу на Запоріжжя у межах літньої кампанії російська армія провалила.

Це фактично менше ніж 10% тих територій, які змогли опанувати росіяни, просуваючись по полях

«Їм попросту забракло людських резервів, тому вони від цього плану відмовилися. Фактично, Запорізький напрямок зараз все одно залишається найменш активним. І за серпень вони змогли окупувати ось таким тарганячим просуванням виключно по посадках, яке обраховувалося навіть не кілометрами, а десятками і сотнями метрів, приблизно 45 квадратів. Це фактично менше ніж 10% тих територій, які змогли опанувати росіяни, просуваючись по полях, намагаючись обходити укріплення Сил оборони України», – зазначив він.

«Своя «лінія Суровікіна»

Партизанський рух «АТЕШ» тим часом відстежив переміщення колон російської техніки, які зафіксували в окупованому Луганську. У своєму телеграм-каналі агенти повідомили, що частину техніки перекидають до окупованої території Запорізької області. За їхніми даними, до цього регіону відвозять те, що вціліло, для посилення спроможності окупаційних військ.

Експерт Дмитро Жмайло каже, що російська техніка, яку перекидають на Запорізький напрямок, часто-густо перебуває в неналежному стані. Окупанти навряд чи можуть планувати прорив на Запоріжжя, скоріше, вони намагатимуться покращити своє тактичне становище, вважає виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Запорізький фронт є одним із найукріпленіших

«Зокрема напрямок удару буде Оріхів, тому що цей населений пункт українські військові використовуємо як логістичний вузол для нашої оборони, фактично на південному сході від Запоріжжя. І вони б його хотіли опанувати, взяти під більш щільний вогневий контроль усі логістичні маршрути, які там тягнуться.

По-друге, Запорізький фронт є одним із найукріпленіших. Дуже часто ми чуємо, що Україна майже не готується, що ми не будуємо фортифікації, що у нас фортифікаціями попросту величезні проблеми. Це частково є, але точно не в тих масштабах, як розпушує пропаганда.

Наші волонтери відвідували цю територію і бачили, і першу, і другу, і третю лінію оборони. Тому росіяни це також розуміють, що ми маємо фактично свою «лінію Суровікіна» і прорвати її можливо, але з залученням величезних людських ресурсів, яких у росіян зараз немає», – пояснив він.

Наступ та його масштаби у Запорізькій області напряму залежатиме від ситуації на інших напрямках фронту, зокрема, на Донеччині, зазначив Жмайло. Втім, на Запорізькому напрямку окупанти все одно будуть намагатися створити напругу.

Хочуть ближче підсунутися до обласного центру, щоб бити КАБами

«Вони будуть намагатися покращити тактичне становище. Але з двох причин. Перша, це для того, щоб ми не перекидали свої резерви на більш гарячі ще напрямки– той же Куп'янськ, або Покровсько-Мирноградська агломерація, чи Добропілля, де росіяни зараз намагаються «відгризати» і виходити з оперативного оточення.

А друга мета – це суто терористична, ближче підсунутися до самого обласного центру, щоб його більш ефективно тероризувати КАБами. І враховуючи, що в них зараз є план збільшувати глибину проникнення дронів, ну от зараз ми можемо говорити приблизно про 20-25 кілометрів, вони удосконалюють цю методику», – зауважив експерт.

«Атаки кожні 2-3 хвилини»

Російська армія продовжує обстрілювати Запорізьку область. Начальник військової адміністрації регіону Іван Федоров днями зазначив, що окупанти атакують прифронтові населені пункти і обласний центр кожні 2-3 хвилини.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів «Новинам Приазов'я», що обстріли з боку російських військ активізуються дедалі більше.

Сумний рекорд – понад 800 обстрілів.

«Якщо раніше стабільно на початку року 400 плюс-мінус було обстрілів протягом доби, то зараз можемо говорити 500 плюс і навіть інколи 600. У липні, якщо не помиляюсь, було встановлено такий сумний рекорд – понад 800 обстрілів. Зазвичай переважно потерпають від ворожих обстрілів прифронтові громади, які розташовані за 5 –15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це і Василівський, Пологівській і, на жаль, Запорізький райони», – повідомив він.



Найбільш «гарячими» місцями області речник назвав Степногірськ, Гуляйполе, Оріхів і Приморське, а також всі населенні пункти, які розташовані на лівому березі Дніпра.

«Також під ворожим вогнем, останні кілька місяців постійно перебувають населені пункти Біленьківської громади, яка розташована на правому березі Дніпра, на узбережжі колишнього Каховського водосховища, це селище Червона Дніпровка, Біленьке та інші населені пункти», – каже Коваленко.

Шукають протидію «дронам-маткам»

Приблизно 70% від загальної кількості обстрілів – це атаки дронами різних модифікацій, зазначив речник.

«І FPV-дрони, і керовані авіабомби, і артилерія, звичайно. На жаль, кілька випадків зафіксовувано, коли використовували так звані «дрони-матки», які доставляють FPV-дрони далі від лінії ведення активних бойових дій, саме на тилові території, і потім керують цими дронами, які начинені вибухівкою», – розповів він.

Коваленко підкреслює, що звичайні FPV-дрони не здатні долетіти до Запоріжжя. Це надто велика відстань, адже місто розташоване в 30-35 км від лінії бойового зіткнення.

«Запускати ці дрони треба ще глибше, умовно, з ТОТ. Проте протидію наші збройні сили вже готують. Я сподіваюсь, що знайдуть, яким чином, в який спосіб і цю проблему вирішити», – каже він.

Евакуація триває

Більшість людей виїхали з прифронтових населених пунктів у попередні роки, розповідає Коваленко. За його словами, наразі можливість евакуації також є. Загалом протягом 2025 року було евакуйовано з прифронтових населених пунктів трохи більше ніж 800 громадян, повідомив речник.

«Вони перебувають здебільшого в обласному центрі, створені у нас місця для компактного тимчасового проживання – це понад 40 закладів. Якщо говорити про евакуацію із Запорізької області до інших регіонів, то вона є помірною. Є можливість евакуюватися залізницею до Львова, Івано-Франківська, Хмельницького. Протягом доби виїжджають чотири, п'ять, шестеро людей», – додав Коваленко.

«Не має бути як у Херсоні»

4 вересня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що російський дрон дістався Південного мікрорайону Запоріжжя.

Директор зі стратегічних комунікацій Центру досліджень безпілотних систем виробника дронів «Генерал черешня» Рудольф Акопян розповів «Новинам Приазов’я», що цей випадок жодним чином не пов'язаний з тим, що російська армія могла просунутися ближче до Запоріжжя.

«Орлан» летить на відстань 40-50 кілометрів, там скидає в повітрі маленькі FPV-дрони, які летять ще плюс 15-20 кілометрів

«Це повинно бути дуже-дуже близько до Запоріжжя, щоб FPV-дрон міг долітати до міста. Цього зараз не відбувається і цього, я думаю, не відбудеться найближчим часом. Тому те, що відбулося на Пісках (він же Південний – ред.), це був якийсь такий невеликий для них технологічний прорив, але не в плані того, що вони щось зібрали таке неймовірне, що дозволило їм залетіти.

Це стара така історія, коли на розвідувальні дрони такі, як російські «Орлани», або ударні дрони «Молнія», можна чіпляти FPV-дрони і тим самим подовжувати радіус їхнього застосування. Тобто «Молнія» або «Орлан» летить на відстань 40-50 кілометрів, там скидає в повітрі маленькі FPV-дрони, які летять ще плюс 15-20 кілометрів . Але це дуже-дуже важко робити, тому таких випадків не буде дуже багато. Треба пройти кордони наших ППОшників, зенітчиків, які займаються збиттям цих повітряних цілей», – пояснив він.

Найефективніший спосіб боротьби з такими дронами – це збільшення кількості військових груп, які займатимуться їхнім збиттям, каже експерт. За його словами, на сьогодні бригад, які навчають групи з ліквідації дронів, стає менше у Запоріжжі.

Наші FPV-дрони вулицями міста не літають

«Завтра їх можуть передислокувати у Харків, або в Суми, або ще кудись, або на Донецькі напрямки. У нас їх стає менше. Зараз треба ці групи постійно збільшувати, щоб вони працювали великими групами і не пропускали ці повітряні цілі.

Єдине, що хотів би порадити людям, які побачили такий дрон – це розуміти, що наші FPV-дрони вулицями міста не літають. Якщо вони побачили такий дрон, то це точно ворожий дрон і в цьому випадку не треба стояти і дивитися на нього. Треба швидко переміститися кудись, заховатися в якомусь приміщенні», – каже Акопян.

Таких дронових атак, як у Херсоні, у Запоріжжі не має бути, додав він.

«Звісно, якщо окупанти будуть стояти в передмісті й зможуть як Херсоні з ранку до вечора відпрацьовувати ФПВішками, то тоді вони будуть цілитися і в цивільне населення, і в автобуси. Але зараз для них, я думаю, в пріоритеті, військові цілі, тому що поки це така складна для них історія, – закинути у Запоріжжя свій FPV-дрон», – зазначив Акопян.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)



