«Життя «по талонах»: бензинова криза на окупованих територіях загострюється

В окупованому місті Токмак Запорізької області більше не продають бензин цивільним. Як повідомляє видання «РІА Південь», пальне відпускають тільки військовим за талонами. Місцеві жителі мусять заправлятися в Мелітополі, це за 60 кілометрів від Токмака.

Це одне з багатьох повідомлень про проблеми з пальним на окупованих територіях. Зокрема, ще наприкінці липня видання «Бердянськ 24» писало, що на АЗС є бензин лише однієї марки, решти найменувань немає.

Чому виник дефіцит пального на окупованих територіях півдня?

Як на нього вплинули удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах?

Та чи зможуть окупанти покращити ситуацію?

Про все це читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Призначений Росією керувати захопленою частиною Запорізької області Євген Балицький визнав, що в цьому регіоні бракує пального. Він повʼязує це з ростом споживання та ремонтно-відновлювальними роботами на нафтопереробних заводах. Тим часом про дефіцит кажуть і жителі інших окупованих територій.

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов зараз працює в Запоріжжі, але спілкується з енергодарцями. Він розповів «Новинам Приазовʼя», що відомо про ситуацію з пальним там.

«Ситуація із пальним в Енергодарі майже така, як і на території РФ. Єдине виключення, що по Енергодару можна прокоментувати те, що це місто фактично в повному складі виїхало і ті люди, що там лишились – близько 20% від загальної кількості населення і тих можливостей і потужностей автозаправних станцій і потреб міста, які були там до окупації, вони суттєво зменшились. Проте останні кілька тижнів в місті відчувається суттєвий ажіотаж з приводу бензину і дизельного пального на автозаправних станціях», – каже він.

Міський голова додає: жителі в Енергодарі вже звикли до черг – і не тільки на АЗС, але й в аптеках та деяких магазинах.

Херсонщина: «Тільки газ можна придбати»

Проблеми з пальним є і на інших окупованих територіях. Зокрема на лівобережжі Херсонщини.

В деяких громадах області бензину, дизпалива немає взагалі

«Справді дефіцит пального на лівобережній частині Херсонщини є. Він дуже відчутний, дуже болісний. Він почав дуже сильно проявлятися у серпні. В деяких громадах області бензину, дизпалива немає взагалі. З останньої інформації, в Каховській міській громаді буквально днями на одній заправці з'явився автогаз, але бензину, солярки там немає. Тобто тільки газ можна придбати.

Взагалі, у Каховській громаді десь два тижні тому, по останній робочій АЗС було влучання. Заправка на деякий час перестала працювати, але окупанти намагалися відновити її роботу», – розповів «Новинам Приазовʼя» журналіст із Каховки Олег Батурін.

От така практика, коли окупанти відпускають бензин тільки для своїх, вона зараз дуже поширена

Журналіст наводить приклад окупованої Нижньосірогозької громади.

Днями там мав бути базарний день. Жителі сусідніх населених пунктів поїхали до селища, щоб купити продуктів та заправити автівки. Проте пальне на АЗС закінчилося за день до цього.

«Після того, росіяни відпускають бензин виключно по талонах і для своїх окупаційних організацій. Взагалі, от така практика, коли окупанти відпускають бензин тільки для своїх, вона зараз дуже поширена. На Лівобережній частині Херсонщини традиційно заправок було, скажімо так, не дуже багато. За виключенням густо населених міст типу Нової Каховки, Каховки, Скадовська. Зараз ситуація там дуже плачевна», – додає Батурін.

«Бензин дорогий та неякісний»

Крім того, що пальне складно знайти, останнім часом воно подорожчало, каже журналіст.

«Я тут можу лише оперувати цінами, коли востаннє цей бензин продавався. Це ціни минулого тижня, середина і друга половина минулого тижня. Наприклад, в Каховському районі бензин А-92 продавали по 72 руб/літр, А95 – в межах 80 рублів за літер, а якість цього бензину дуже низька. Взагалі в окупації якість пального вкрай низька. Ціни на цей бензин раніше були значно нижчі. Наприклад, А-92 продавали десь два роки тому по 50-55 рублів за літр. Ціни виросли на 20 рублів за літр», – повідомив він.

Призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонської області Володимир Сальдо заперечує, що в регіоні є дефіцит пального. Каже, що споживання не таке велике, як в окупованому Криму. Тож немає проблем ані з запасами, ані з ростом цін.

А ось окупаційний керівник захопленої частини Запорізької області Євген Балицький проблему визнав. Він послався на пікове споживання та ремонти на нафтопереробних заводах. Також Балицький написав, що є проблеми з логістикою, адже ЗСУ можуть атакувати потяги з пальним.

При цьому окупаційний губернатор не каже, чому знадобилися ремонти на російських НПЗ. Причину розкриває міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

«Звісно, що це наслідки тих енергетичних ударів, які роблять наші Збройні сили України. Звичайно, це впливає і на військовий контингент, бо вони також потребують палива, а вони забезпечуються в першу чергу, це зрозуміло. Місцеве населення, яке там лишилось, воно в останню чергу забезпечується цими паливно-мастильними матеріалами.

Тому певний ажіотаж є, особливо він відчувався тиждень-два тому, зараз трішки логістика там налагоджується, але знову ж таки хочу підкреслити, що це за умови скорочення кількості населення, тобто потреби суттєво зменшені», – зауважив він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Вплив атак на російські НПЗ

Експерт з питань енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар додає: окуповані регіони України останнім часом отримували пальне з півдня Росії. І саме там Сили оборони України системно атакують НПЗ.

«Якраз удари по тих нафтопереробних заводах півдня Росії, а їх загалом десь близько шести, вони й спричинили той дефіцит. Тому що якраз ці заводи значною мірою й орієнтовані на задоволення попиту в паливо-мастильних матеріалах південних регіонів.

А ці регіони – Ростовська область, Краснодарський край, це те, що межує з окупованими територіями України, з яких йде постачання, і угруповання окупаційних сил російських на території України, і власне самих окупованих територій.

Тому там, за винятком можливо, хіба що Туапсинського нафтопереробного заводу, який здебільш орієнтований на експорт готових нафтопродуктів, решта заводів, переважною мірою зорієнтовані на задоволення попиту внутрішнього ринку», – пояснює він.

«Інфраструктура РФ під прицілом»

Але Сили оборони не обмежуються лише півднем Росії. Тримають під прицілом інфраструктуру і в інших регіонах РФ, додає Гончар.

Кадри з палаючими потягами, з цистернами в районі Джанкоя чи на Запоріжжі – всі це бачили

«У Росії не 6 нафтопереробних заводів на півдні Росії, є і інші там, наприклад, райони Поволжя, ціла група заводів, але вони теж зазнали уражень з боку Сил оборони України. Мається на увазі Волгоградський, Сизранський, Саратовський і два нафтопереробних заводи в Самарі, Куйбишевський і Новокуйбишевський. Вони теж мають втрати. І відповідно, якби по більш довгому плечу потрібно завозити нафтопродукти, використовуючи залізничне сполучення.

Але і тут вийшли проблеми, пов'язані з ударами Сил оборони України по залізничній логістиці – Північно-Кавказької залізниці. Кадри з палаючими потягами, з цистернами в районі Джанкоя чи на Запоріжжі – всі це бачили. Тому комплекс ось цих чинників в сукупності і спричинив той дефіцит, який виник», – підкреслює експерт.

«Ситуація кепська»

Євген Балицький публікував свій пост про проблеми з бензином 20 серпня. Тоді він прогнозував, що роздрібний ринок стабілізується в першій декаді вересня. Проте поки що проблема не зникла.



Михайло Гончар наголошує, що пального зараз бракує не тільки на окупованих територіях, але і в багатьох регіонах Росії.

«Ми бачимо, що ситуація кепська і в більш віддалених регіонах, там теж виник дефіцит. Це, зайвий раз, говорить про те, що якраз рівень ушкоджень нафтопереробних потужностей значно більший, ніж про це говорять. Так що дії Сил оборони України мають цей ефект», – зауважив він.

Експерт не вірить, що окупанти зможуть вирішити проблему в першій декаді вересня, як обіцяє Балицький. І прогнозує, що ситуація буде тільки погіршуватися.

«Ну, судячи з того, що вже в самій Росії заявили, що десь у середині серпня говорили про те, що десь воно якось там стабілізується у вересні, а зараз говорять про можливу стабілізацію десь в жовтні, а ще вересень доведеться за таких обставин далі продовжувати жити, то це говорить про те, само по собі воно не розсмокчеться. Тому це зайвий раз підкреслює необхідність подальших дій Сил оборони України, і там є ще над чим працювати», – переконаний він.

Гончар прогнозує пролонгацію стану, коли буде, і обмежений експорт бензину, і проблеми на внутрішньому російському паливному ринку. Допомоги від Білорусі рФ теж очікувати не варто, вважає він.

«Білорусь має два нафтопереробні заводи, достатньо потужних. Але Білорусь теж обмежила експорт бензину, очевидно, з огляду на те, що там теж остерігаються виникнення дефіцитів оскільки нафтопровідна система «Дружба» зазнала уражень», – нагадав експерт.

А поки що, додає журналіст із Каховки Олег Батурін, можливість заправити автівку на окупованих територіях перетворилася на привілей для обраних.

Людей рятували нелегальні бензозаправки

«З того, що я знаю, то ці талони на бензин можна взяти тільки, якщо ви співпрацюєте з окупаційною владою. Тоді вже деякі двері для вас можуть відкриватися. Людей рятували останнім часом нелегальні бензозаправки, тобто коли в якомусь там подвір'ї або на підприємстві, фактично з-під поли, нелегально продають бензин. Але зараз дуже складно. Наскільки я знаю, є такі ще точки на лівобережній Херсонщині, але там теж дефіцит пального відчувається», – розповів журналіст.





У ніч на 5 вересня Сили безпілотних систем уразили чергові цілі – нафтопереробний завод у російській Рязані та нафтобазу в окупованому Луганську. Зокрема, за повідомленнями, удар в Луганську був завданий по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські війська.

Генеральний штаб Збройних сил України у п’ятницю прокоментував ураження Рязанського нафтопереробного заводу та інших об’єктів у Росії вночі проти 5 вересня. «За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік», – повідомляє командування.

Штаб уточнює, що Рязанський НПЗ має проєктну потужністю 17,1 мільйона тонн нафти на рік і входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод продукує бензини, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. За даними штабу, він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)







