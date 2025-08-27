В ISW проаналізували, якими будуть наслідки українських атак по НПЗ Росії

Нещодавні українські удари по російських нафтопереробних заводах сприяли дефіциту бензину по всій Росії, що, ймовірно, підвищить інфляцію і спричинить подальшу макроекономічну нестабільність у Росії, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Росія мала труднощі з тим, щоб задовольнити внутрішній попит на бензин ще до нещодавніх українських ударів і запроваджувала періодичні заборони на експорт бензину з 2022 року… Нещодавні українські атаки загострили дефіцит бензину і спричинили різке зростання цін на бензин по всій Росії й окупованих нею територіях України, що, ймовірно, призведе до збільшення споживчих витрат і зростання бізнес-витрат у всіх галузях промисловості», – йдеться у звіті.

За повідомленням, це підвищення сприятиме інфляційним очікуванням, а також підштовхне загальну інфляцію вгору, збільшуючи як прямі, так і непрямі витрати в економіці. В ISW звернули увагу на те, що центральний банк Росії знизив відсоткові ставки 25 липня, ймовірно, як передчасну реакцію на тимчасове зниження сезонно скоригованого річного рівня інфляції у червні 2025 року.

«Однак підвищення цін на бензин і зниження відсоткової ставки у поєднанні з довгостроковим збільшенням виплат для підтримки мобілізації військовослужбовців і збільшення робочої сили для оборонно-промислової бази, ймовірно, призведуть до різкого зростання інфляції, послаблення купівельної спроможності споживачів, девальвації рубля у середньостроковій і довгостроковій перспективі та створення подальшої макроекономічної нестабільності в Росії», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця агенція Reuters з посиланням на власні підрахунки повідомила, що українські атаки на 10 нафтопереробних заводів РФ порушили щонайменше 17% потужностей російських НПЗ або 1,1 мільйона барелів на день.

За даними агентства, атаки порушили переробку й експорт нафти Москвою, створили дефіцит бензину в деяких частинах Росії і стали відповіддю на просування Москви на передовій та її удари по газових й енергетичних об’єктах України.

Удари по нафтопереробних заводах відбуваються на тлі піку сезонного попиту Росії на бензин з боку туристів та фермерів. Росія посилила заборону на експорт бензину в липні, щоб впоратися зі зростанням внутрішнього попиту ще до нападів.

У деяких районах окупованої Росією території України, півдня Росії і навіть Далекого Сходу спостерігався дефіцит бензину, що змушувало автомобілістів переходити на дорожчий бензин через дефіцит звичайної марки А-95, пише Reuters.

Від початку серпня ударів дронів зазнали щонайменше вісім НПЗ у Росії. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.