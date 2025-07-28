Уряд Росії повністю заборонив до 31 серпня експорт бензину

Уряд Росії поширив обмеження, що діють до 31 серпня, на експорт бензину на безпосередніх виробників нафтопродуктів. Про це повідомляє російська агенція «Интерфакс» з посиланням на ухвалу Кабінету міністрів.



«Рішення схвалено для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт», – йдеться у постанові.

На початку березня уряд продовжив до 31 серпня заборону, що діяла раніше, на експорт автомобільного бензину для невиробників. Обмеження не стосувалося тоді постачання за кордон, здійснюваних компаніями-виробниками нафтопродуктів.

Біржові ціни на бензин у червні та липні демонстрували волатильність, останніми тижнями вони показували динамічне зростання.

Причиною такої динаміки учасники паливного ринку вважають недостатню пропозицію на біржі на тлі збільшеного сезонного попиту на нафтопродукти і ремонтів НПЗ.