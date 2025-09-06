«100% гарантій захисту не існує». Траса Херсон–Миколаїв паралізована? Місто у пастці?

Російські військові на початку серпня вдарили з авіації по мосту, який сполучає мікрорайон «Корабел» («Острів») у Херсоні з основною частиною міста. Згодом окупанти здійснили ще кілька спроб відрізати мікрорайон. Почалася масова евакуація жителів.

Військова адміністрація міста повідомляє, що евакуаційні заходи тривають і нині. Людей продовжують вивозити не тільки з «Острова», а й з інших небезпечних зон громади.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався наскільки змінилася безпекова і гуманітарна ситуація у мікрорайоні «Острів» у Херсоні? чи вдається захистити від дронових атак трасу Херсон-Миколаїв? чи накопичує російська армія сили для подальшого наступу на Херсон?

Заступниця Херсонського міського голови Наталія Чорненька розповіла «Новинам Приазов’я», що мікрорайон наразі повністю не відрізаний від міста. Однак, ситуація може змінитися у будь-який момент. Втім, попри це, частина жителів «Острова» відмовляється звідти виїжджати.

«Ми ж розуміємо, що ворог непередбачуваний. І, внаслідок пошкодження єдиної артерії зв'язку автомобільного мосту російськими авіабомбами, рух транспорту по ньому значно обмежений. Але попри це у нас залишається можливість проводити евакуацію. Є можливість здійснювати завезення на територію мікрорайону харчів, ліків, предметів першої потреби, але далеко не в тих обсягах і не в тих кількостях, які ми здійснювали раніше», – зазначила посадовиця.

За даними влади, протягом останніх вихідних серпня Херсон потерпав від комбінованих атак. Російська авіація обстрілювала місто з танків, артилерії, мінометів і дронів. За місяць від таких дій загинули 17 мирних жителів громади, 151 особа отримала тілесні ушкодження, зокрема 60 людей постраждали від дронових атак, 86 – під час артобстрілів.

«Майже вся житлова інфраструктура розбита»

Чорненька розповіла, що близько 230 жителів мікрорайону відмовляються евакуюватися й залишати свої помешкання. З них четверо людей – маломобільні особи.

Частина жителів «Острова» відмовляється звідти виїжджати

«На жаль, є випадки, коли люди, яких було евакуйовано і яким надано допомогу, розміщені в місцях тимчасового розташування, поверталися назад до своїх будинків за речами, за різними засобами, які потрібні для подальшого життєзабезпечення. Деяких з них ми продовжуємо вивозити по декілька разів», – зазначила Чорненька.

За її словами, обстріли «Острова» не припиняються. У мікрорайоні постраждала майже вся житлова інфраструктура.

«Ворог застосовує по мікрорайону «Корабел» дрони різних типів, артилерію, дві авіабомби нещодавно скинули. Всі 54 багатоповерхові будинки в мікрорайоні на 100% пошкоджені. 18 будинків мають серйозне пошкодження дахів. Близько 4200 вікон ворожою зброєю вибито. В цьому мікрорайоні також розташовані ще й мікрорайони «Гідропарк», «Нафтогавань» – це забудова приватна. 62 приватні будинки зруйновані повністю, ще 890 пошкоджені», – коментує заступниця міського голови.

Всі 54 багатоповерхівки в мікрорайоні «Корабел» на 100% пошкоджені

Ситуація з комунікаціями у мікрорайоні вкрай складна, додала Чорненька.

«Під обстрілами й постійними дроновими атаками ворога, титанічними зусиллями наших енергетиків вдалося відновити електропостачання, але 2 вересня ворог знову обстріляв мікрорайон і він знову знеструмлений, на жаль. З відсутністю електроенергії у нас пов'язана подача водопостачання. Вода подається по графіку, це забезпечується генераторами. Газопостачання через пошкодження мереж також неможливо допоки відновити. Що стосується зв'язку, у мікрорайоні «Корабел» є покриття українських мобільних операторів – важко додзвонитися, інтернет-зв'язок періодично пропадає, але покриття є», – зауважує посадовиця.

«Паралізувати трасу не вдалося»

Наприкінці серпня військова адміністрація Херсонської області повідомила про те, що висока активність російських дронів спостерігається також уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв.

Влада зазначила, що російська армія цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликала без нагальної потреби не пересуватися цим маршрутом.

Також Херсонська ОВА попередила, що у разі фіксації російських дронів автошлях тимчасово перекриватимуть. Влада попросила врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону розповів , що, за його словами, влада разом із військовими докладають зусиль, щоб окупантам не вдалося паралізувати трасу Херсон-Миколаїв.

Очільник області зазначив, що це – комплексна робота. Вона включає як забезпечення війська засобами радіоелектронної боротьби та іншими необхідними засобами, так і монтаж антидронових сіток. Однак 100% гарантії захисту не існує.

Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів «Новинам Приазов’я», що робота, пов'язана із забезпеченням безпеки руху на трасі Херсон-Миколаїв, триває.

Є результат – зменшення активності дронів на трасі

«Зараз наші оборонці відпрацювали різними засобами для того, щоб зменшити загрозу. І є результат – зменшення активності на трасі. Забезпечення безпеки руху по трасі продовжується не тільки сітками, а і різними засобами, які збивають дрони, глушать, відводять. У нас такі випадки вже були, коли росіяни десь проривали фронт дронами й ми оперативно латали ці дірки. Вони або змінюють частоти, або літають уже на нових зразках, які змінюють частоти вже в повітрі, коли потрапляють під дію РЕБ. Але у нас також є свої козирі в рукавах, які ми зараз відпрацьовуємо й от наразі вже є позитивні результати», – розповів Толоконніков.

Антидронові сітки і безпека

Співзасновник громадської організації «Південна стратегія розвитку» Станіслав Трошин розповів «Новинам Приазов’я», що постійні дронові атаки впливають на життя і логістику правобережної Херсонщини.

«Ми, як одна з найбільших громадських організацій, що працює з Херсоном і околицями свідчимо про те, що, на жаль, зараз дуже складно доставляти гуманітарну допомогу до міста. Особливо це стосується гуманітарної допомоги, яка є великою за розміром. Тобто це медичне обладнання, фури з гігієнічними або продуктовими наборами. Потрібні спеціально визначені дні, сприятливі погодні умови та дозвіл від військового коменданта для того, щоб проїжджати. Тому що зараз траса М-14 фактично закрита для гуманітарної діяльності», – розповів він.

За словами Трошина, альтернативні шляхи, якими може користуватися цивільне населення є, але гуманітарну допомогу ними не возять, бо якщо фура застрягне на цьому шляху, то це може зашкодити здоров'ю і життю людей.

Місто намагаються убезпечити, робота у цьому напрямку помітна, запевняє Трошин.

Зараз безпечніше залучативолонтерів у Миколаєві

«Декілька магістральних вулиць у Херсоні вже накриті антидроновими сітками і по них дійсно переміщатися безпечніше, ніж по тих, де немає. Це не значить, що це абсолютна безпека, це значить, що тим чи іншим чином це безпечно.

Влада, наскільки я бачив, певним чином щоденно працює над покращенням цієї безпекової ситуації, але сама по собі ситуація залишається досить складною. Якщо раніше завдяки трасі М-14 ми з нашого херсонського офісу обслуговували найближчі громади – Білозерку, Музиківку, Чорнобаївку, – то зараз безпечніше залучати наших волонтерів у Миколаєві», – розповів Трошин.

Чи буде наступ на Херсон?

Військовий оглядач Денис Попович зазначив у коментарі «Новинам Приазовʼя», що єдиного ефективного способу, який дозволив би захистити Херсон від дронів, не існує.

Немає такого засобу, що ми його включили й він почав діяти. Сітки – раз, знищення позиції цих операторів дронів – два

«Все місто не перекриєш сітками, неможливо це зробити. Можна перекрити якісь основні шляхи сітками, але після того ці сітки потрібно ще й обслуговувати. Бо окрім дронів є ще бомби, звичайні засоби ураження, тому треба постійно встановлювати, відновлювати, ремонтувати тощо. Немає такого засобу, що ми його включили й він почав діяти. Сітки – раз, знищення позиції цих операторів дронів – два. Безумовно радіоелектронна боротьба, безумовно артилерійські удари. Кардинальним засобом є наступ на лівий берег і відсування ворога на такі відстані, де вони не могли б тероризувати Херсон», – стверджує експерт.

Попри те, що російські війська тримають під вогневим контролем мікрорайон «Острів» та інші райони міста, наступ окупантів у цьому напрямку малоймовірний, вважає Попович.

Не вірю в наступ на Херсон. От не вірю

«Зараз вони навпаки з півдня, з інших напрямків Сумської області, перекидають війська для того, щоб активізувати наступ на Донеччині. Не вірю в наступ на Херсон. От не вірю. Відволікаючи удари, так, будуть, і на Запоріжжя, на Херсонщині тощо. Насамперед ймовірно, це на півдні.

А от у наступ на Херсон, у форсування річки не вірю. Хоча це не означає, що це неможливо, це можливо. Щоб наступ провести наступ, потрібно захоплювати ще острови, які є в річищі Дніпра. Отак просто вони через Дніпро не переправляться, бо ми теж контролюємо лівий берег вогнем. І накопичити війська для форсування вкрай важко в такій ситуації», – додає військовий оглядач.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в ефірі телемарафону 4 серпня розповів , що, на його думку, головною метою російських обстрілів міста є позбавлення жителів нормального життя.

в ефірі телемарафону 4 серпня , що, на його думку, головною метою російських обстрілів міста є позбавлення жителів нормального життя. Тим часом призначений Росією так званий керівник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо стверджує , що російські війська встановили вогневий контроль над мікрорайоном «Острів» у Херсоні. І через це місцева влада начебто припинила постачати туди продукти, воду й електрику, «змушуючи жителів залишати будинки».

, що російські війська встановили вогневий контроль над мікрорайоном «Острів» у Херсоні. І через це місцева влада начебто припинила постачати туди продукти, воду й електрику, «змушуючи жителів залишати будинки». Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

(Текст до публікації підготувала Дарина Довгопʼята)

