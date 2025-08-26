Там, де була вода – тепер війна: як армія РФ просувається дном Каховського водосховища до Запоріжжя

Російські військові перекидають свої сили на Запорізький напрямок, де планують розпочати наступ, зазначив в інтерв’ю «РБК-Україна» головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, наразі окупанти концентруються на двох основних напрямках.

Перший – це Покровський, який для російської армії залишається визначальним. І тепер вона перекидає свої частини з Сумської до Запорізької області. Тобто це буде другий напрямок, на якому Росія планує розпочати активні наступальні дії, вважає головнокомандувач.

Чи дійсно загострюються бойові дії на Запорізькому напрямку?

Чим це загрожує області і безпосередньо місту Запоріжжя?

Наскільки небезпечно перебувати у прифронтових громадах, і чи залишаються там люди?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Олександр Сирський зауважив, що на сьогодні на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. Але реалізуючи цілі та вказівки російського президента Володимира Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Тоді ці наміри зірвала Курська операція, додав він.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин днями розповів, що російські військові накопичують штурмові підрозділи. Також вони перекидають особовий склад на передові позиції. За словами речника, метою цих дій є відновлення активних штурмів для того, щоб намагатися просунутися далі й взяти під контроль Запорізьку область.

Водночас російська армія продовжує інтенсивно обстрілювати регіон. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 25 серпня повідомив, що лише впродовж попередньої доби окупанти завдали 500 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

«Форпост Запоріжжя»

Кушугумська громада, що межує з обласним центром, дедалі більше потерпає від ударів. Голова селищної ради Володимир Сосуновський розповів, що громада фактично стала «форпостом Запоріжжя».

«Ми крайні сьогодні там, де вже відбулася евакуація, Степногірська громада, Плавні – там вже людей немає. А до крайнього населеного пункту – Малокатеринівки активно прилітають КАБи, ФАБи, РСЗВ. Тільки 25 серпня о шостій годині ранку прилетіло 5 КАБів по цивільній інфраструктурі, по населеному пункту, по будинках. Ми бачимо, що активніше й активніше обстрілюють», – розповів посадовець.

За словами Сосуновського, місцеві жителі продовжують виїжджати з Кушугумської громади. З понад трьох тисяч мешканців Малокатеринівки залишилося близько 600 людей. Школи та обладнання евакуюють, магазини у центрі населеного пункту – розбиті.

Малокатеринівка без електроенергії, тому що перебило там всі високовольтні лінії

«У нас у трьох селищах загалом все нормально. Магазини працюють, електроенергія є, газ є тобто всі комунікації є. А от по Малокатеринівці біда. Малокатеринівка без електроенергії, тому що перебило там всі високовольтні лінії, мережі газові також. Розумію, що газ, мабуть, буде якось частково перекрито. Добре, що ще не зима», – розповідає голова селищної ради.

Після обстрілів КАБами 25 серпня постраждали десятки будинків, додав він.

«Близько 50 будинків мають різного ступеня пошкодження. Це дахи, це повністю вибиті вікна. В когось господарські будівлі розбиті повністю, перебита газова мережа. Один приліт розбив високовольтну лінію, а 5 КАБів добили повністю інфраструктуру. Ще один прильот був по селищу Кушугум, близько 25 будинків пошкоджені», – каже Сосуновський.

«Люди повертаються під обстріли»

Староста Новопавлівського округу Пологівського району Сергій Герус розповів «Новинам Приазов'я», що ця громада обстрілюється постійно. Втім, частина людей досі там залишається, а деякі навіть повертаються.

«В селі Новопавлівка залишилося 125 осіб, які постійно проживають. А гуманітарну допомогу отримують 160 осіб. Ситуація у нас постійно напружена, тому що обстріли не знаєш коли будуть – вони і вдень і вночі. Обстріли постійні. І дрони докучають, тому що їх стає все більше, ситуація погіршується. КАБи, РСЗВ, дрони. Не знаєш звідкіля і що прилетить. Останнім часом почалися навіть «Шахеди», – каже Герус.

КАБи, РСЗВ, дрони. Не знаєш, звідкіля і що прилетить

Попри небезпеку, місцеві жителі власними силами лагодять електромережі. Масштаби руйнувань зростають щодня: десятки будинків пошкоджені, частина – повністю знищені, повідомив він.

«Ремонтні роботи ми проводимо самі, тому що до нас не виїжджають. Ми самі ремонтуємо світло. Напруга невелика, але світло є. В селі працюють дві свердловини, з яких качають воду для людей. Вода технічна, але вона є. Решта людей користуються криницями, або власними свердловинами. Ситуація напружена, люди вже побоюються, оскільки в нас є і смертельні випадки, коли було пряме влучання в домівки. Люди, які просто по дорозі йшли, загинули від дрона».

«Мета окупантів – Степногірськ»

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів «Новинам Приазов’я», що наразі Запорізький напрямок залишається пріоритетним для російської армії. За його словами, окупанти зацікавлені просуватися у бік Степногірська.

«Ворог (армія РФ – ред.)обрав для себе вектор Степногірська. Тому що Степногірськ – це висота. До речі одразу наголошу, що Степногірськ і ці висоти повністю контролюються Силами оборони України. Так от, задум ворога, на мій погляд, це намагання рухатися і воно так і відбувається. Ворог після того, як активізувався і мав тактичні просування в районі Кам’янського і в принципі вже контролює сам район Кам’янського, то рухатиметься і рухається, намагаючись накопичувати свої сили на цьому напрямку», – пояснив він.

За словами Братчука, російська армія використовує будь-які шляхи для досягнення зазначеної мети.

«Навіть використовують колишнє Каховське водосховище, рухаючись по його дну, яке на сьогодні вже уявляє зовсім інший ландшафт, ніж якби там була вода. В районі Приморського ворог намагається накопичитись і власне, як я вже сказав, рухатись далі уже у Степногірськ», – додав він.

Просування до Степногірська може дати можливість російській армії наблизитися до південних околиць Запоріжжя, каже експерт.

«Якщо це, не дай Боже станеться, це намагання і можливість контролювати нанесення ударів артилерійських перш за все (по Запоріжжю – ред.). І це намагання впливати на нашу логістику. Оце найголовніші завдання ворога на сьогодні. Тому, як я вже сказав, він намагається накопичуватися в районі Приморського – там, де наші Сили оборони завдають суттєвих ударів по цих накопиченнях особового складу. Там працюють і наші дрони, також було використано і нашу авіацію зокрема», – розповів Братчук.

Наразі наступ на Запорізькому напрямку не є великим, втім, надалі ситуація залежатиме від низки факторів, додав він.

«Загроза звичайно залишається, але вона не є критичною. Ворог не гребує зусиллями, не гребує ціною людського життя. За будь-яку ціну він намагатиметься своє завдання виконати. Це не каже про те, що ворог готовий до наступу або вже проводить великий наступ на Запорізькому напрямку. Але Степногірський вектор – він на сьогодні найактивніший.

Армія РФ розглядає його для себе перспективним. Все залежить від того, як ворог буде використовувати на сьогодні Новопавлівський, Покровський та Лиманський відтинок, які залишаються для ворога пріоритетними. Але і Запорізький є активним», – зазначив Братчук.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





(Текст до публікації підготувала Дарина Довгопʼята)