Ракети в хаті, дрони над головою, квіти від депресії. Як живе відома Чорнобаївка

Російські військові 19 серпня обстріляли з артилерії село Чорнобаївка в Херсонській області. Під вогонь потрапили житлові будинки. Постраждав 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Медики ушпиталили дитину з контузією, пораненням плеча та черепно-мозковою травмою, повідомила обласна військова адміністрація.

У Чорнобаївці побував кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» і дізнався:

Як живе зараз село, яке стало відомим в Україні та в світі?

Чим жителі Чорнобаївки допомагають українській армії?

Та на що сподіваються на місцеве населення четвертому році повномасштабної війни?

Чорнобаївка в 2022 році стала відомою в Україні та за кордоном. Адже в окупованому тоді селі був військовий аеродром, українська армія регулярно накривала вогнем позиції російських окупантів. Сили оборони звільнили Чорнобаївку в листопаді 2023 року.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зараз ледь не щодня згадує Чорнобаївку у новинах про російські обстріли.

Пенсіонерка Валентина розповіла «Новинам Приазовʼя», що в останні пів року особливо часто почали літати дрони.

«У мене приватний сектор, на городі щось пораєшся і чуєш, як воно літає. Ви знаєте, гуде, і сусід кричить: «Швидко, швидко до стіночки чи там під дерево!». Тож дуже щодо цього страшно, якщо чесно. Десь пів року, як ми вже почали це помічати. Спочатку чули, що в місті то на людей, то на машину скинули, то на велосипедиста. А зараз уже дісталися й до нас, до села», – поділилась жінка.

«Залишки російських ракет досі в хаті»

Від Чорнобаївки – 10 кілометрів до Херсону. Тут були розташовані міжнародний аеропорт «Херсон» та військовий аеродром.

Російські окупанти захопили Чорнобаївку в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. ЗСУ почали обстрілювати місця розташування армії РФ та знищувати техніку.

Загалом Сили оборони до звільнення Чорнобаївки атакували російські позиції в селі 34 рази, заявляв тодішній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Жителька Чорнобаївки Альона розповідає: її будинок за час великої війни потрапляв під обстріли 4 рази. Причому прилітало, і коли в селі були російські окупанти, і коли Чорнобаївку звільнили. Каже: у лютому 2022 року в її будинок прилетіла російська ракета.

Розбила мені перестінок, усі двері, усі вікна порозбивала

«Я була на роботі, батько був удома. Вона прилетіла і розірвалася у нас на даху. Влучила вона в наш цегляний фронтон. Потім якось залетіла – тут така дірка здоровенна, розбила шафу мені повністю, і оце сюди вона влучила, красуня. Розбила мені перестінок, усі двері, усі вікна порозбивала. Батько був удома, за перестінком спав. От, теж злякався сильно, бо вибіг на вулицю, почав кричати: «Де, де Альона, Альона?». Постраждали і сусіди всі наші від нашого даху, бо він розлітався навколо», – згадує жінка.

Минуло понад два роки від того часу – та в хаті досі є залишки російської ракети.

«Тому що вона увійшла якось отак от боком. І щоб її повністю звідти витягти, це треба аж ледь не до вулиці розкопувати. І ми так вирішили, що її просто спиляємо, забетонуємо і все. Ну, це такі плани в нас були, поки в мене зять був живий. Поховала я зятя. Уже рік, як поховала. Воїн Ярослав. Залишилася донька в мене вдова, двоє діток маленьких залишилися. Це страшно», – ділиться горем жінка.

Оселю жительки Чорнобаївки після обстрілу обстежили сапери. Місцева влада допомогла жінці з шифером, балками, цвяхами. Проте грошову компенсацію Альона досі не отримала.

«Пошкоджені понад 1 000 будинків»

Заступник начальника Чорнобаївської сільської військової адміністрації Андрій Микитін підтверджує: селяни ще не отримували виплат за програмою «єВідновлення», хоча в інших селах вже платили гроші.

Капітальне будівництво будинків зараз неможливе через безпекову ситуацію

«Якщо ми говоримо про сам населений пункт Чорнобаївка, то в зоні активних бойових дій – там пошкоджені понад 1 000 будинків. Насамперед після обстрілів відбувається ліквідація наслідків. Є ремонтні матеріали, якими ми ці будинки ремонтуємо. Надалі завдяки донорам, організаціям, фондам, небайдужим людям, які надають будівельні матеріали: вікна, покрівельні матеріали. І завдяки цим заходам ми ремонтуємо будинки. Є ремонтні бригади, є організації, які працюють своїми силами... На жаль, капітальне будівництво будинків зараз неможливе через безпекову ситуацію», – пояснив він.

Андрій Микитін додає: останнім часом російські військові дедалі частіше атакують село FPV-дронами.

«Кілька днів назад був один із випадків, коли FPV-дрон влучив у будинок, і, на жаль, три подвір’я зазнали серйозних пошкоджень через пожежу: згоріли господарські будівлі, будинок, літня кухня, гараж. Зараз збільшилася кількість атак FPV-дронами, особливо в напрямку Миколаєва. Це якраз територія нашої громади, найвіддаленіший населений пункт – Посад-Покровське. У районі Клапаї, Киселівки, Благодатного ми фіксуємо збільшення кількості FPV-дронів і, на жаль, є влучання, є постраждалі. І це стало особливо інтенсивно останнім часом», – каже він.

Зараз у Чорнобаївці ставлять антидроновий захист. Місцевий житель Віктор Перун сподівається на нього та українських військових, які вистежують російських окупантів, відповідальних за дронові удари: «Дай Боже, поставлять захист, буде добре. Ну, а що... жити треба, жити треба».

Попри загрози, люди повертаються

До повномасштабного вторгнення Росії в Чорнобаївці жили близько 10 тисяч людей. Зараз залишилися близько 4 тисяч, каже заступник начальника військової адміністрації Андрій Микитін. Причому, попри загрозу, люди продовжують повертатися в село, додає жителька Валентина.

Навіть по вулицях уже дітки ходять, батьки з візочками. Люди повертаються

«Дійсно, повертаються люди. Я не виїжджала взагалі. У мене собака-вівчарка. І чого це я маю їхати, як кажуть, зі своєї хати? Це, по-перше. А по-друге, а хлопці тоді кого будуть захищати? І їм теж якась допомога потрібна моральна, матеріальна. От спочатку ми ходили по гуманітарку, то було, ну, десь до тисячі, може, людей. Отак хлібчик ось привозять нам, безплатно дають. А зараз уже більше. Навіть по вулицях уже дітки ходять, батьки з візочками. Люди повертаються. Люди все одно хочуть у своїх домівках жити», – розповіла пенсіонерка Валентина.

Після обстрілів у селі бувають перебої зі світлом і водою. Проте комунальники намагаються швидко все полагодити. Є маршрутні автобуси, які поєднують Чорнобаївку з Херсоном та Миколаєвом.

Попри щоденну загрозу, місцеві жителі намагаються облаштувати собі побут. Наприклад, в Чорнобаївці можна купити квіти. Квіткарка Надія розповідає, що її товари мають великий попит.

«Мені завжди подобалася робота із землею, з квітами. У мене завжди було квітів дуже багато в хаті – часом важко пройти, бо квіти скрізь стоять. Взимку ці квіти переїжджають у мене на полиці під лампи, вони там зимують. Інколи в мене депресія, то я закуповую нову розсаду. Купувати теж приємно. Це дуже відволікає.

От під час війни, усі, з ким розмовляю, – для всіх квіти або город – це відрада. Посадив – вони квітнуть, ти ходиш і милуєшся. У тебе поганий настрій, ти щось прочитав в інтернеті – вийшов на вулицю, походив, полив їх і легше стає», – поділилась жінка і радить боротися з депресією українцям саме квітами.