Чи є життя на «Острові» в Херсоні: хто відмовляється від евакуації?

«Наразі ситуація на «Острові» надзвичайно складна і небезпечна. Люди майже покинули мікрорайон»

«Під час евакуації в нас була одна поранена людина, одна людина померла після стресових ситуацій»

«Це ізольована територія. Тому її оборону забезпечувати значно складніше. Тому там обстріли, тому спробують і диверсантів висадити»

Більшість жителів херсонського мікрорайону «Корабел» евакуювалися після обстрілу мосту, який сполучає його з Херсоном. За даними міської військової адміністрації, за перший тиждень евакуації з цього району, який також називають «Островом», виїхали понад 1500 людей. Втім є люди, які відмовляються виїжджати з цього мікрорайону.

Хто і чому вирішив залишитися на «Острові»?

Чи може російська армія захопити «Острів» і звідти просунутися на інші райони Херсону?

Про це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько неодноразово звертався до місцевих жителів із закликом скористатися можливістю евакуації. Він наголошував, що всім, хто виїжджає, надається підтримка з розселенням, оформленням статусу ВПО та інших виплат, а також безкоштовним виїздом до безпечних регіонів України.

В ефірі телемарафону Шанько назвав мікрорайон «Острів» «вкрай небезпечним» для перебування.

Понад 200 людей залишаються на «Острові»

Заступниця Херсонського міського голови з питань виконавчої діяльності ради Наталія Чорненька розповіла «Новинам Приазов’я», що

з «Острова» вдалося евакуювати понад 1600 людей.

понад двісті осіб залишаються там

Там вже немає дітей, але ще залишилось чотири маломобільні особи

«Орієнтовно 230 осіб залишились проживати в мікрорайоні. Вони надали офіційну відмову щодо переміщення. Ми проводимо з ними разом з поліцією все одно щоденну інформаційно-розьяснювальну роботу. Знаємо їхні адреси. Слава богу, там вже немає дітей, але ще залишилось чотири маломобільні особи. Тому Пункт незламності працює там, є все необхідне. Є вода, є хліб, люди можуть звернутися, є генератор, щоб зарядити свої гаджети. Але все одно я закликаю містян, які проживають у прибережних зонах і мікрорайоні «Корабел» евакуюватися», – звернулася до людей заступниця міського голови Херсона.

Жителі з цього мікрорайону переважно хочуть залишитися у Херсоні, каже посадовиця. Але частина з них вирішує їхати до інших регіонів України.

Є люди, які бажають виїхати до Івано-Франківщини

«Туди, куди люди хотіли їхати, це найближчі до нас області: Миколаївщина, Одещина, Кіровоградщина. Є люди, які бажають виїхати до Івано-Франківщини. З цими людьми ми працюємо окремо. Маломобільних людей переважно забирали родичі у більш безпечні мікрорайони і райони міста.

Наразі у нас у лікарнях знаходиться 48 мешканців, які маломобільні й тяжкохворі, вони потребують медичного обслуговування. Інша частина – це 146 мешканців – перебувають у місцях тимчасового розміщення на території Херсона. Вісім осіб нам вдалося за ці дні евакуювати в більш безпечні регіони України. Наразі йде підготовка до евакуації ще 24-ох маломобільних громадян, які надали згоду»

«Безпекова ситуація не покращується»

Безпекова ситуація на «Острові» не покращується, зазначила Чорненька. Російська армія продовжує дронові атаки. Пошкодження у мікрорайоні суттєві, додала посадовиця.

Практично 96 будинків багатоквартирних були затоплені до другого поверху, а приватний сектор був затоплений повністю

«У нас на мікрорайоні «Острів» побудовано 54 багатоквартирних будинки. Там ще є і приватний сектор. Ця територія була найбільш зруйнована під час трагедії, пов'язаної з Каховською ГЕС. Практично 96 будинків багатоквартирних були затоплені до другого поверху, а приватний сектор був затоплений повністю.

На сьогодні практично немає жодного приватного чи багатоповерхового будинку, які б не були не зруйновані. Понад 5 тисяч вікон тільки вибито в багатоквартирних будинках. Пошкоджені дахи, є прямі влучання у квартири людей. Тому обстріли не вщухають у місті. На сьогодні все місто, як і мікрорайон «Корабел», потерпає від влучань артилерійських снарядів»

«Проживати на цій території вкрай небезпечно після того, як КАБами пошкодили автомобільний міст. Наразі ситуація не покращується, дронові атаки продовжуються, ворог просто знищує як цивільну інфраструктуру, так і критичну, звісно, страждають люди. Звісно, цивільне населення постійно знаходиться під дроновою атакою. Під час евакуації в нас була одна поранена людина, одна людина померла після стресових ситуацій», – наголошує посадовиця Херсьнської міськради.

Російська авіація атакувала Херсон увечері 2 серпня 2025 року: туди скинули дві керовані авіабомби. Вони істотно пошкодили автомобільний міст, що веде до мікрорайону «Корабел». Наступного дня, 3 серпня, російські військові знову атакували цей район з авіації.

«Живуть по одній людині у підʼїзді»

Голова двох ОСББ у мікрорайоні «Корабел» Віктор Тоцький розповів «Новинам Приазов’я», наскільки змінилася ця частина Херсону останнім часом.

«Наразі ситуація на «Острові» надзвичайно складна і небезпечна. Люди майже покинули мікрорайон. На тій частині «Острова», як кажуть старий «Острів», там людей найменша кількість. Новий «Острів» – це друга його половина, де і риночок колись був, зараз там буквально два ларьочки залишились, які торгують найбільш необхідним. Хліб іноді підвозять, воду можна придбати. Там був колись великий супермаркет, зараз він вже теж закритий, то там концентрація мешканців найбільша в нас на «Острові».

А, наприклад, в старій частині «Острова», яка ближче до суднобудівного заводу, щодня обстріли, там вже немає нічого цілого. Там буквально одиниці людей в будинках залишаються, є під'їзди повністю порожні, є по одній людині або по дві, які там залишаються», – повідомив голова ОСББ.

Деякі жителі мікрорайону повертаються туди, щоб закрити вікна і двері у своїх будинках, каже Тоцький. А деякі місцеві жителі рішуче відмовляються виїжджати з «Острова».

Йдуть пішки або через рештки автомобільного мосту закривати вибиті вікна та двері в своїх квартирах

«Зараз я не на «Острові», але вчора ще кипіла робота в мене. Ми вставляли вікна разом із тими мешканцями, які також, ризикуючи, йдуть пішки або через рештки автомобільного мосту або через залізничний міст. Вони, ризикуючи власним життям, йдуть закривати вікна свої та двері. Тому що є загроза від мародерів, якими вже понад два десятки квартир пограбовані на «Острові», – зазначив він.

Голова ОСББ пояснює, що люди бояться залишати своє майно, бо в них більше нічого не залишилося. Також жителі бояться нових умов проживання після евакуації.

«Вони сарафанним радіо один з одним спілкуються, і деякі люди розповідають про ті умови, в яких вони зараз вимушено проживають. Людина думає, що, ну, в мене якийсь є певний запас водички, та гуманітарки, тому близько місяця можу протриматися. Є такі бабусі, є такі люди і вони, я вам скажу чесно, іноді навіть ховаються від евакуації. Люди сподіваються на «Острові», що вони й це пересидять, бо вони пережили і окупацію вже, і підрив Каховської ГЕС», – розповів Тоцький.

На світанку 6 червня 2023 року, стало відомо про руйнування Каховської ГЕС. Українська влада тоді звинуватила у підриві греблі російських військових, які захопили, замінували і контролювали станцію з 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це начебто Збройні сили України вночі обстріляли і пошкодили об’єкт.

«Ризики висадок російського десанту»

Після того як російські військові пошкодили автомобільний міст у Херсоні, у Силах оборони півдня заявили, що це не допоможе їм у форсуванні Дніпра. Речник Владислав Волошин наголошував, що для здійснення такої військової операції окупантам необхідно взяти під контроль острівну зону.

Тим часом призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо стверджує, що російські військові проводять «зачистку» мікрорайону «Корабел». На черзі начебто перебуває знищення залізничного мосту. І все це, за словами Сальдо, свідчить про підготовку до нового етапу: захоплення Росією правобережної частини регіону.

Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук розповів «Новинам Приазов’я», що «Острів» страждає найбільше, оскільки географічно розташований найближче до позицій російських військ.

Якщо буде десь відчуватися слабина, полізуть

«Ворог концентрує удари, розповідає про готовність до висадки десанту на правий берег, щоб розтягнути наші сили максимально. У нього двоєдина задача: сконцентрувати сили, які у нього теж не безкінечні. Йому треба сконцентрувати сили там, де він має успіх, а щоб ми розтягнули сили максимально на широкому фронті.

Тому він всюди буде провокувати, нагнітати для того, щоб ми очікували його наступів, його ударів. І, якщо буде десь відчуватися слабина, полізуть», – підкреслив він.

Ризики висадок російських малих військових груп на «Острів» є, каже експерт. Втім, для окупації цього мікрорайону, і, тим більше Херсону – потрібно набагато більше сил, вважає Лакійчук.

Наступати з «Острова» при його захоплені – це програшна стратегія

«Це ізольована територія. Ізольована відносно материка. Тому її оборону забезпечувати значно складніше. Тому там обстріли, тому спробують і диверсантів висадити. Але те, що росіяни зможуть його захопити... Ну на це треба значно більше сил. Тут імовірність значно менша. Те, що спокою не дадуть, це 100%. Друге – наступати з «Острова», якщо його захоплять окупанти, це теж малоймовірно. З воєнного погляду це програшна стратегія.

Перевага, враховуючи водну перешкоду, завжди у того, хто обороняється. Росіянам на лівому березі гірше оборонятися, лівий берег нижчий і плаский через фізико-географічні умови. В українських сил оборони високий берег – це додатковий плюс. Ймовірність оперативно-стратегічної операції, залучення великих десантних кораблів, які можуть зайти в Херсонський порт і розвантажитися прямо там – це така радянська теорія, яка не підтверджена практикою», – підкреслив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)