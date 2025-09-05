Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удари по НПЗ у Рязані й нафтобазі в Луганську

Українські військові в ніч на 5 вересня атакували нафтопереробний завод у російські Рязані й нафтобазу в окупованому Луганську, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр») у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що «Рязанський НПЗ» – один із чотирьох найбільших НПЗ Росії, уразили 14-й полк СБС разом із ССО, ГУР й іншими складовими Сил оборони, а «Луганську нафтобазу» – 14-й полк СБС.

Раніше російський телеграм-канал Astra з посиланням на очевидців писав, що в Рязані горить НПЗ після удару дронів. Губернатор Рязанської області РФ Павло Малков заявив, що над територією області вночі нібито збили вісім БпЛА, і уламки потрапили на територію промислового підприємства.

Крім того, російські ЗМІ і телеграм-канали ввечері 4 вересня повідомляли про масштабну пожежу в окупованому Луганську. За повідомленнями, удар був завданий по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські війська.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

