ISW: удари України по російських НПЗ посилюють занепокоєння в інформаційному просторі РФ

Атаки на нафтові об’єкти Росії докладаються до посилення проблем у російській економіці, йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни від 28 серпня.

«Українська кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах, що триває, сприяє дефіциту бензину по всій Росії, що, ймовірно, призведе до підвищення інфляції та подальшої макроекономічної нестабільності в Росії», – йдеться в аналізі.

ISW посилається на дані Генерального штабу Збройних сил, зокрема, про удари по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області та в Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Звіт також згадує, що голова Центру боротьби з дезінформацією, Андрій Коваленко називав ці об’єкти ключовими для російської військової машини.





Також, згадують дослідники, російський уряд 27 серпня заявив про продовження заборони на експорт бензину до 30 вересня для виробників бензину та до 31 жовтня для інших експортерів у спробі стабілізувати внутрішній ринок палива.

Росія й раніше періодично вводила такі заборони, але останні українські удари загострили дефіцит бензину та спричинили різке зростання цін на бензин по всій Росії та в окупованих українських регіонах, констатує ISW:

«Цей дефіцит бензину та різке зростання цін, ймовірно, призведуть до збільшення споживчих витрат, збільшення бізнес-видатків у всіх галузях промисловості та сприятимуть інфляційним очікуванням, тим самим підвищуючи загальну інфляцію, збільшуючи як прямі, так і непрямі витрати в економіці та створюючи подальшу макроекономічну нестабільність у Росії», – прогнозує Інститут.

Звіт також згадує про реакцію російського інформаційного простору на удари по Афіпському та Куйбишевському нафтопереробних заводах. Він звертає увагу, зокрема, на занепокоєння щодо низької ефективності роботи російських систем протиповітряної оборони поблизу критично важливої та військової інфраструктури.

Читайте також: Атака Росії: Київ закликає партнерів надати додаткові системи ППО й засоби дальнього ураження

«Пов’язаний з Кремлем «воєнкор» звинуватив «уповноважені органи» у нездатності захистити цілі та збити українські безпілотники. Інший «воєнкор» поскаржився, що російський уряд нікого не заарештував за нездатність захистити російську інфраструктуру в глибокому тилу від «повільних» українських ударних безпілотників», – повідомляють дослідники.

За їхніми висновками, українські далекобійні удари продовжують «тиснути на цю наявну точку невралгії в російському інформаційному просторі».

Раніше у Росії заявили, що у ніч на 28 серпня безпілотники знову атакували два російські нафтопереробні заводи – Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Ці НПЗ вже зазнавали атаки дронів, Афіпський – на початку цього місяця. Генеральний штаб ЗСУ згодом підтвердив ці удари.

Від початку серпня ударів дронів зазнали щонайменше вісім НПЗ у Росії. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



