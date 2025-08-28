У Росії заявляють, що дрони знову атакували два російські НПЗ

У Росії заявляють, що у ніч на 28 серпня безпілотники знову атакували два російські нафтопереробні заводи – Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та Куйбишевський НПЗ у Самарській області.

Ці НПЗ вже зазнавали атаки дронів, Афіпський – на початку цього місяця.



У кубанському оперштабі повідомили, що в селищі Афіпський через падіння уламків спалахнула одна із установок нафтопереробного заводу. У гасінні пожежі площею 20 квадратних метрів беруть участь 21 особа та вісім одиниць техніки.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев написав лише про атаку дронів, не уточнивши, які об'єкти стали ціллю. За даними телеграм-каналу Astra, внаслідок удару горить Куйбишевський НПЗ у Самарі.

Також у Самарській області влада повідомила про атаку дронів. Стверджується, що безпілотник впав біля залізничної станції «Кряж», затримуються шість пасажирських і чотири приміські поїзди, три приміські потяги скасовано.

Міноборони РФ заявило про знешкодження нібито 102 українських дронів.



Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний «Мадяр») у своєму телеграм-каналі підтвердив удари по двох НПЗ.





Від початку серпня ударів дронів зазнали щонайменше вісім НПЗ у Росії. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), нещодавні українські удари по російських нафтопереробних заводах сприяли дефіциту бензину по всій Росії, що, ймовірно, підвищить інфляцію і спричинить подальшу макроекономічну нестабільність у Росії.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.