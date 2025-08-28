Сійярто: Угорщина забороняє в’їзд командиру ЗСУ через удари по «Дружбі». Сибіга відповів

Уряд Угорщини заборонив українському командиру в’їзд до цієї країни та Шенгенської зони, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто 28 серпня.

За його повідомленням у соцмережах, цей крок у відповідь на «атаку України по нафтопроводу «Дружба» спрямований проти командира відповідального за удари підрозділу Сил оборони України.

«Це був напад на суверенітет Угорщини, який поставив під загрозу нашу енергетичну безпеку та майже змусив нас використовувати наші стратегічні резерви», – стверджує Сійярто.

Він додав, що Києву нібито відомо, що нафтопровід є «життєво важливим» для енергопостачання Угорщини та Словаччини, і такі удари «шкодять нам набагато більше, ніж Росії».





«Будь-хто, хто атакує нашу енергетичну безпеку та суверенітет, повинен бути готовий до наслідків», – додав голова угорського МЗС.

Дипломат не назвав імені українського командира. Про один із ударів по «Дружбі» повідомляв командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»). Він наразі не заявляв про таку заборону Будапешта.

Раніше сьогодні «Мадяр» підтвердив удари по двох російських НПЗ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував допис Сійярто, звернувши увагу, що він з’явився після російського удару по Києву:

«Як ганебно публікувати таке після брутальної атаки терористичної держави Росії. Петере, якщо російська труба вам важливіша за українських дітей, вбитих Росією цього ранку, це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії».

Голова МЗС додав, що Київ вдасться до дзеркальних кроків, не уточнивши, в чому вони полягатимуть.

Читайте також: Сибіга «в угорському стилі» відповів Сійярто на критику Зеленського

Постачання по нафтопроводу, який використовується для постачання російської нафти до Угорщини, у серпні тричі припинялося. Про третій удар по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» – у Брянській області Росії – в ніч на 22 серпня повідомив командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»). Попередні удари були 13 серпня і 18 серпня.

Влада Угорщини звинуватила Україну в тому, що вона перешкоджає постачанню енергоносіїв до країни. Після попереднього такого інциденту, коли в ніч на 18 серпня було атаковано нафтопереробну станцію в Тамбовській області РФ, голова МЗС України Андрій Сибіга порадив своєму угорському колезі Петеру Сійярто скаржитися до Москви.

22 серпня Угорщина, а потім і Словаччина заявили, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Росії до цих країн знову припинилося через удар по нафтопроводу. Це сталося через кілька днів після того, як 20 серпня у МЗС Угорщини заявили про відновлення поставок трубопроводом «Дружба» після попереднього удару.



