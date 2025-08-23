«Якби ми були в ЄС, то росіяни ніколи б не полізли». Чи дотисне Трамп Орбана?

Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:

Під час безпрецедентної зустрічі у Білому домі 18 серпня європейські лідери та президент України просили американського президента Дональда Трампа натиснути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той зняв свою опозицію до членства України в ЄС. Трамп має давні приязні особисті стосунки з Орбаном, але чи використає це президент США, аби зняти блокування офіційним Будапештом євроінтеграції України? Що для цього потрібно? Про прохання до президента США Дональда Трампа повпливати на угорського прем’єра Віктора Орбана повідомило одразу кілька джерел. Насамперед президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою після повернення з Вашингтона сказав про таке прохання до Трампа зі свого боку. «Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати», – сказав Зеленський. «Вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта», – сказав Зеленський.

Факт прохання про вплив на Орбана підтвердили і в Брюсселі. «Європейські лідери, звичайно, підкреслити актуальність процесу приєднання (до ЄС) для України. Це також важливо в контексті гарантій безпеки», – повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста після вашингтонських переговорів. А в переговорах у Білому домі брали участь також і лідери провідних держав ЄС – Німеччини, Франції, Італії, а також Фінляндії. Була серед запрошених і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка рішуче підтримує членство України в ЄС. Трамп вже тисне на Орбана? Цікаво, що президент Трамп вже дослухався до прохання європейців і Зеленського і зателефонував прем’єр-міністру Угорщини одразу після вашингтонських переговорів.

Політика США – не брати Україну в НАТО. Але США чіткі в тому, щоб Україна була в ЄС

«У певний момент вони (європейці) попросили Трампа використати його вплив на Орбана задля тиску на правого популіста, щоб він прибрав свій спротив прагненню України до членства в ЄС», – написала агенція Bloomberg після переговорів у Вашингтоні. «Ну, в принципі, це можливо. У Трампа є досить сильний вплив на Орбана, бо ж зрозуміло, хто такий Трамп, а хто такий Орбан. Давайте згадаємо, що стосунки у них досить давні. І в першу каденцію вони були гарними. Так що Трамп може вплинути. Але наскільки Орбан є зараз людиною, яка до розуму прислухається – от в чому проблема. Дай Боже, щоб його це пробило і щоб він врешті-решт послухав Трампа», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Дмитро Ткач, який двічі був послом України в Будапешті – в 1990-х та в нульових роках. Віктор Орбан справді – навіть ще до перемоги Дональда Трампа на осінніх виборах 2024 року – літав до нього в резиденцію Мар-о-Лаго у Флориді і вони також інколи передзвонюються. І Трампа, і Орбана вважать політиками правого спектру – хоча Орбан з певних питань радикальніше правіший від американського президента.

«Україна зараз в стані війни, і тому це добрий розвиток подій, що з Америки такий сигнал надійшов до Орбана. Можливо, зараз Орбан пом’якшить позицію щодо України, маю надію», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд. Експерт зауважує: «Маю надію, що коли вже постане питання практичного вступу України до ЄС, Орбана вже не буде на посаді прем’єр-міністра. А зараз він просто блокує цей процес. Щоправда, добре, що Трамп так зреагував». США і членство України в ЄС США хоч, ясна річ, не є членом ЄС, але підтримують європейську інтеграцію України. Про це неодноразово заявляла місія США при ЄС.

Якби ми були членами ЄС, то росіяни ніколи на нас не полізли б, бо в ЄС є солідарність

І зараз цей момент дуже важливий – з огляду на те, що Вашингтон твердо не дає добро на членство України в НАТО. Можливо, американців трохи, за висловом одного українського експерта, «совість гризе» – тому і підтримують членство України в ЄС, зокрема, й через те, що опонують членству в НАТО. «Політика США – не брати Україну в НАТО. Це було і до президента Трампа. У цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому. І чіткі в тому, що підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі. Це їхні дві позиції», – сказав Зеленський журналістам днями у Києві. Членство в ЄС: де Україна зараз? Україна кількома днями після початку широкомасштабної агресії Росії проти неї подала заявку на вступ до ЄС. У червні 2022 року – через чотири місяці після російського вторгнення – Україна здобула статус кандидата на членство в ЄС – це були рекордні темпи. Причому Україна фактично здобула цей статус і для себе, і для сусідньої Молдови.

Потім в грудні 2023 року ЄС на саміті в Брюсселі дав добро на початок переговорів щодо членства для України. Віктор Орбан тоді виступав проти, але перед голосуванням дослухався поради колишнього німецького канцлера і вийшов у коридор на каву, пропустивши голосування. Відтак «зелене світло» на початок перегорів Україні дали 26 країн ЄС, а Угорщина просто не взяла участь в голосуванні, а відтак Орбан не наклав вето. На 2025 рік було очікування в України відкрити перші переговорні кластери – їх усього шість і в них об’єднані сфери, де країна має досягнути стандартів і сумісності з ЄС перед вступом. Було сподівання на головування Польщі в ЄС в першій половині 2025 року, але виборча кампанія в Польщі так сильно розкрутила антиукраїнські настрої, що жодного кластера – навіть першого («Основи») – не було відкрито. Зараз сподівання на Данію, яка головує в ЄС в другому півріччі – відкрити три, якщо не всі шість кластерів до кінця року.

Але прем’єр Віктор Орбан блокує відкриття кластерів, наполягаючи, що, мовляв, Київ не дотримується захисту прав угорської нацменшини на Закарпатті. А от Київ каже, що права угорської меншини не порушуються, а для кращої інтеграції в суспільстві угорці Закарпаття мають володіти достатнім рівнем української мови. Також Орбан заявляв, що Україну не можна приймати в ЄС, бо вона в стані війни. «Проблема – у війні. Якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить неминучу загрозу для нас. Бо якщо член ЄС перебуває у війні, це значить, що ЄС – у війні, а нам це не подобається», – сказав Орбан, прибуваючи на саміт ЄС у Брюсселі в кінці червня 2025 року. ЄС – і безпека також Хоч Віктор Орбан і не підтвердив своєї розмови з президентом Трампом після вашингтонського саміту 18 серпня, однак наступного дня виступив проти пов’язування членства України в ЄС з питаннями гарантій безпеки. Зараз справді в широкому пакеті гарантій безпеки для України в плані досягнення миру називають і членство в ЄС.

Але от що цікаво: експерти, з якими спілкувалось Радіо Свобода, кажуть, що Європейський Союз – це і безпека сама по собі.

Є певне зобов’язання членів ЄС обороняти Україну, якщо вона була б членом ЄС