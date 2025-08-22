Постачання нафти з РФ в Угорщину через трубопровід «Дружба» знову зупинилося – Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Росії до його країни знову припинилося через удар по нафтопроводу.

«Вночі ми отримали звістку про те, що на нафтопровід «Дружба» на російсько-білоруському кордоні знову було здійснено напад – вже втретє за короткий проміжок часу. Постачання нафти до Угорщини знову припинилося. Це ще один напад на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну», – написав Сійярто у фейсбуці вранці 22 серпня.

У ніч на 22 серпня командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр») повідомив, що українські військові повторно уразили нафтопровід «Дружба» в Росії.

За його словами, удар був завданий по нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області Росії. Він також оприлюднив відео пожежі спричиненої ударом. У Росії це поки що не коментували.

18 серпня Роберт Бровді заявив, що удар по нафтоперекачувальній станції «Микільське» в Тамбовській області Росії на невизначений термін зупинив роботу нафтопроводу «Дружба», яким російську нафту постачають через Україну в Словаччину й Угорщину.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто тоді також звинуватив Україну в «атаці на енергетичну безпеку» його країни. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь колезі нагадав, що Угорщина систематично впродовж багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ, попри тривалі застереження, що Москва не є надійним партнером.

У Єврокомісії заявляли, що не мають достатньої інформації про атаку на трубопровід «Дружба», яким отримують нафту Угорщина і Словаччина, але не бачать у цьому ризику для енергопостачання Євросоюзу.

20 серпня Сійярто заявив про відновлення поставок нафти з РФ трубопроводом «Дружба».