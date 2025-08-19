Єврокомісія: немає загрози енергопостачанню ЄС після пошкодження нафтопроводу «Дружба»

Єврокомісія не має достатньої інформації про атаку на трубопровід «Дружба», яким отримують нафту Угорщина і Словаччина, але не бачать у цьому ризику для енергопостачання Євросоюзу, заявила офіційна представниця ЄК Ева Хрнчірова.

«У нас немає очевидної інформації, хто атакував цей інтерконектор. Тим не менш, ми звертаємо особливу увагу на підтримання енергетичної безпеки. Ми перебуваємо в контакті з угорською та словацькою владою. І що важливо: це призупинення не має наслідків для безпеки енергетичного постачання, а вона завжди була пріоритетом для Європейської комісії», – сказала речниця 19 серпня на брифінгу в Брюсселі.

Командувач українськими силами безпілотних систем Роберт Бровді 18 серпня заявив, що удар по нафтоперекачувальній станції «Микільське» в Тамбовській області Росії на невизначений термін зупинив роботу нафтопроводу «Дружба», яким російську нафту постачають через Україну в Словаччину та Угорщину.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в «атаці на енергетичну безпеку» його країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь колезі нагадав, що Угорщина систематично впродовж багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ, попри тривалі застереження, що Москва не є надійним партнером.