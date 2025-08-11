Румунія підозрює РФ у навмисному забрудненні азербайджанської нафти, що постачається до країни – ЗМІ

Румунська влада підозрює, що Росія провела гібридну операцію саботажу, яка полягала в забрудненні великого обсягу азербайджанської нафти, що постачається спочатку до Туреччини трубопроводом Баку – Тбілісі – Джейхан», а потім до Європи на танкерах, пише місцеве видання G4Media.

Як повідомили джерела видання, через високу концентрацію хлору використання забрудненої нафти могло спричинити серйозні пошкодження нафтопереробних заводів і паливної кризи в країні. Партію азербайджанської нафти обсягом 184 тисячі тонн, яка мала надійти до румунського порту Констанца, не було прийнято, що призвело до тимчасового дефіциту сировини на нафтопереробному заводі Petrobrazi. Міністерство енергетики Румунії вже заявило про надзвичайну ситуацію і доручило виділити 80 тисяч тонн нафти та 30 тисяч тонн дизельного палива з резервних запасів.

Про забруднення органічним хлоридом сирої нафти з Азербайджану 22 липня повідомили австрійська енергетична група OMV, італійська компанія Eni та чеська компанія Orlen Unipetrol, писало агентство Reuters.

Джерела G4Media припустили, що забруднення нафти стало результатом російської диверсійної операції на нафтопроводі: для цього потрібно закачати в нафтопровід кілька цистерн хлору.

Раніше російські безпілотники атакували газокомпресорну станцію «Орлівка» на Одещині, яка є частиною маршруту, яким постачається азербайджанський газ в Україну. За кілька днів до цього Україна вперше отримала газ із Азербайджану Трансбалканським коридором – магістральним газопроводом, що проходить територією України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини.

У ніч проти 8 серпня російські безпілотники «Шахед» завдали удару по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області. Виникла пожежа, було пошкоджено дизельний трубопровід, четверо співробітників компанії зазнали тяжких поранень.

Президенти Азербайджану та України Ільгам Алієв та Володимир Зеленський засудили ці атаки. Після цього Баку виділив Києву допомогу на два мільйони доларів для закупівлі та відправки електрообладнання, виробленого в Азербайджані.



