Азербайджан виділив два мільйони доларів на закупівлю енергообладнання власного виробництва для України

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про виділення двох мільйонів доларів азербайджанському Міністерству енергетики для закупівлі енергообладнання власного виробництва, яке буде передане Україні як гуманітарну допомогу.

«Виділити кошти у розмірі 2,0 (двох) мільйонів доларів США, еквівалентних у манатах, Міністерству енергетики Азербайджану з резервного фонду президента Азербайджану, передбаченого державним бюджетом на 2025 рік, на закупівлю та відвантаження електротехнічного обладнання, виробленого в Азербайджанській Республіці, з метою надання гуманітарної допомоги Україні», – йдеться в указі від 11 серпня, опублікованому на сайті президента Азербайджану.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим. У ході розмови вони засудили «цілеспрямовані авіаудари Росії» по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR на території України.

Як повідомили азербайджанські телеграм-канали, близькі до оточення Алієва, влада Азербайджану може скасувати заборону на передачу Києву озброєнь зі своїх запасів, якщо російські удари по пов’язаних з Азербайджаном енергетичних об’єктах в Україні продовжаться.

