Угода між Вірменією й Азербайджаном: Іран виступив проти «коридору Трампа»

Іран заявив, що «не допустить» створення біля свого кордону транспортного коридору, передбаченого угодою між Азербайджаном і Вірменією, підписаною 8 серпня у Вашингтоні за посередництва США. Про це 9 серпня заявив в інтерв’ю агентству Tasnim радник іранського верховного лідера аятоли Алі Хаменеї з міжнародних справ Алі Акбар Велаяті.

Коридор, який отримав назву «Шлях Трампа в ім’я міжнародного миру й процвітання», є ключовим елементом угоди, підписаної у Білому домі.

Він має поєднати Азербайджан із його нахічеванським ексклавом. Відповідно до досягнутих домовленостей, США одержують права на розвиток цієї транспортної артерії.

За словами Велаяті, реалізація проєкту «неможлива і не відбудеться», а район «стане кладовищем для найманців Трампа». Він заявляє, що такий коридор загрожує безпеці Південного Кавказу.

«Іран наполягає на тому, що діятиме для гарантування безпеки Південного Кавказу, з Росією чи без неї. Ми вважаємо, що Росія також стратегічно виступає проти цього коридору», – сказав Велаяті.

У заяві МЗС Росії, випущеній через багато годин після підписання угоди у Вашингтоні, сказано, що «зустріч лідерів південнокавказьких республік у Вашингтоні за посередництва американської сторони заслуговує на позитивну оцінку».

«Оптимальний варіант для вирішення проблем Південного Кавказу полягає у пошуку й подальшій реалізації рішень, вироблених самими країнами регіону за підтримки їхніх безпосередніх сусідів – Росії, Ірану, Туреччини», – наголошується також у цій заяві.

Тегеран протягом багатьох років заперечує проти створення так званого Зангезурського коридору, побоюючись, що він відріже Іран від Вірменії і решти Кавказу, а також приведе до появи іноземної військової присутності біля його кордонів.

Тим часом, МЗС Ірану привітало «завершення роботи над текстом мирної угоди» між Вірменією й Азербайджаном, але висловило «занепокоєння негативними наслідками будь-якого іноземного втручання, особливо поблизу спільних кордонів».

У відомстві наголосили, що подібні кроки «підірвуть безпеку і стійку стабільність».

Угода між Вірменією й Азербайджаном передбачає створення залізничної гілки, нафто- і газопроводу, систем оптико-волоконного зв’язку на 32-кілометровому відрізку території Вірменії, що розділяє Азербайджан і Нахічевань.

Нездатність Баку і Єревана домовитися про створення транспортного коридору, що з’єднує Азербайджан і Нахічевань, була однією з найгостріших перешкод для укладання мирного договору між Вірменією й Азербайджаном.