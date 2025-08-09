Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Вірменія і Азербайджан підписали мирну угоду за посередництва США

Віцепрем’єр-міністр Вірменії Арарат Мірзоян і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов, лідери Вірменії, Азербайджану та США. 09 серпня 2025 року
Лідери Вірменії та Азербайджану за посередництва США підписали мирну угоду, спрямовану на припинення конфлікту між двома країнами.

Відомо, що підписання документа відбулось на церемонії, організованій президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв, які сиділи по обидва боки від Трампа, також 8 серпня підписали угоди зі Сполученими Штатами про «спільне використання економічних можливостей».

Трамп похвалив їх як «двох дуже розумних лідерів», які «увійдуть в історію завдяки досягненню цих угод і прагненню до постійного миру після десятиліть конфлікту».

«Вірменія та Азербайджан зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю, подорожі та дипломатичні відносини, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність один одного», – сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що Трамп прийняв у Білому домі прем’єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняна. Перед цим, за повідомленням вірменського уряду, Пашинян зустрівся зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з розвитком стратегічних відносин між Вірменією та США, та подальші кроки.

Зазначається, що сьогодні в Білому домі відбувся обмін думками щодо тристоронніх зустрічей між прем’єр-міністром Вірменії та президентом США, а також майбутніх тристоронніх зустрічей з президентом Азербайджану.

Згодом до Білого дому прибув президент Азербайджану Ільгам Алієв.

Раніше Дональд Трамп заявив, що 8 серпня в Білому домі він прийматиме лідерів Азербайджану і Вірменії на «офіційній церемонії підписання мирної угоди», яка може покласти край десятиліттям конфлікту між країнами.


