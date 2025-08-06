У Єревані підтвердили зустріч Трампа, Пашиняна та Алієва у Вашингтоні

Вірменія офіційно підтвердила, що цього тижня у Вашингтоні відбудеться зустріч лідерів США, Вірменії та Азербайджану, інформує вірменська служба Радіо Свобода.

В уряді у Єревані повідомляють, що прем’єр-міністр Ніколас Пашинян перебуватиме у США 7 та 8 серпня. У Вашингтоні Пашинян проведе двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом для поглиблення вірмено-американського стратегічного партнерства, а також тристоронню зустріч за участю президента США та президента Азербайджану Ільгама Алієва з метою «сприяння миру, добробуту та економічному співробітництву в регіоні».

Раніше видання The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців адміністрації лідера США повідомило, що Дональд Трамп планує 8 серпня провести в Білому домі зустріч із Алієвим та Пашиняном.

За повідомленням, сторони мають укласти історичну мирну угоду між країнами, які десятиліттями перебували в стані збройного конфлікту. Зустріч може стати вирішальним моментом у багаторічному протистоянні, яке виникло під час розпаду СРСР через територіальний конфлікт навколо Карабаху.

Заселена переважно етнічними вірменами Нагірно-Карабаська автономна область (НКАО) вийшла з-під контролю Азербайджану наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років, що дало початок серії збройних конфліктів між сторонами. У вересні 2023 року азербайджанські війська відновили контроль над цією територією, майже все вірменське населення, понад 100 тисяч людей, евакуювалося з регіону.

Попередні етапи переговорів між Баку та Єреваном відбулися в липні в Об’єднаних Арабських Еміратах, але про остаточну угоду не повідомляли, хоча офіційні особи раніше заявляли про близькість її укладення.