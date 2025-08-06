Трамп прийме Алієва і Пашиняна для укладення мирної угоди між Баку та Єреваном – WP

Президент США Дональд Трамп планує 8 серпня провести в Білому домі зустріч із президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, пише The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців адміністрації лідера США.

За повідомленням, сторони мають укласти історичну мирну угоду між країнами, які десятиліттями перебували в стані збройного конфлікту.

Зустріч може стати вирішальним моментом у багаторічному протистоянні, яке виникло під час розпаду СРСР через територіальний конфлікт навколо Карабаху.

Заселена переважно етнічними вірменами Нагірно-Карабаська автономна область (НКАО) вийшла з-під контролю Азербайджану наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років, що дало початок серії збройних конфліктів між сторонами. У вересні 2023 року азербайджанські війська відновили контроль над цією територією, майже все вірменське населення, понад 100 тисяч людей, евакуювалися з регіону.

Попередні етапи переговорів між Баку та Єреваном відбулися в липні в Об’єднаних Арабських Еміратах, але про остаточну угоду не повідомляли, хоча офіційні особи раніше заявляли про близькість її укладення.