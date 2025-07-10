У МЗС Азербайджану й Вірменії заявили про намір продовжувати переговори після зустрічі в Абу-Дабі

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що переговори президента країни Ільгама Алієва і прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, які відбулися 10 липня в Абу-Дабі, охопили «різні аспекти порядку денного нормалізації міждержавних відносин» між державами.

Згідно з повідомленням, основну увагу сторони приділили делімітації державного кордону – лідери оцінили досягнутий прогрес і доручили відповідним державним комісіям продовжити практичну роботу у цьому напрямку.

МЗС Вірменії також відзначило прогрес у делімітації кордону й підтвердило готовність продовжувати переговори для зміцнення довіри і нормалізації відносин.

«Двосторонні переговори є найбільш ефективним форматом для обговорення всіх питань, що стосуються процесу нормалізації, і на цій основі було вирішено продовжувати такий діалог, орієнтований на результат», – йдеться у заяві вірменського зовнішньополітичного відомства. Схоже формулювання містить і заява МЗС Азербайджану.

Лідери Вірменії й Азербайджану востаннє зустрічалися 16 травня в столиці Албанії Тирані. Після зустрічі Єреван заявив, що «обидві сторони надають значення узгодженню тексту мирної угоди між Вірменією й Азербайджаном».

У березні 2025 року сторони погодили текст мирного договору між Азербайджаном і Вірменією, але його офіційне підписання поки не відбулося через низку розбіжностей, у тому числі щодо територіальних питань і ролі Мінської групи ОБСЄ, що займається врегулюванням вірменсько-азербайджанського конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Карабах, згідно з міжнародним правом, є частиною Азербайджану. Більшість регіону понад 30 років перебувала під контролем етнічних вірмен. Над частиною території Баку повернув контроль унаслідок 44-денної війни восени 2020 року. У вересні 2023 року Азербайджан провів у регіоні військову операцію, за результатами якої повністю повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Близько 120 тисяч людей, переважно етнічних вірмен, залишили свої будинки через побоювання переслідувань з боку азербайджанської влади.

Баку закликав вірменське населення залишитися в Карабаху, заявивши, що гарантує дотримання їхніх прав.