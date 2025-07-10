Лідери Азербайджану та Вірменії почали зустріч у Абу-Дабі

У Абу-Дабі 10 липня почалася раніше анонсована двостороння зустріч між прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Переговори відбуваються в рамках мирного процесу між країнами, який може призвести до двосторонньої угоди.

Лідери Вірменії та Азербайджану востаннє зустрічалися 16 травня в столиці Албанії Тирані. Після зустрічі Єреван заявив, що «обидві сторони надають значення узгодженню тексту мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном». Сторони обговорили поточну ситуацію та наголосили на важливості продовження процесу підписання документу.

Водночас остаточна мирна угода між двома країнами ще не підписана.





Про зустріч в ОАЕ стало відомо тиждень тому після публікації на порталі Middle East Eye, який працює в Лондоні та висвітлює події на Близькому Сході. У ті ж дні Центр Карнегі з вивчення Карабаху (Арцаху) опублікував американську пропозицію щодо розблокування доріг, а саме передати управління дорогою, що з’єднує основну територію Азербайджану з його ексклавом Нахічеван, яка проходить через територію Вірменії, американській приватній компанії, пише азербайджанська служба Радіо Свобода.

Азербайджанська сторона заявила, серед іншого, що у них є деякі умови перед підписанням мирної угоди. Азербайджан вважає, що Конституція Вірменії містить територіальні претензії до нього, які слід усунути. Крім того, офіційний Баку вважає, що Мінську групу ОБСЄ (співголовами якої є США, Росія та Франція), яка багато років була посередником у мирних переговорах між двома країнами, слід розпустити. Офіційний Єреван вважає умову щодо Мінської групи ОБСЄ вирішальною, але Вірменія вважає, що конституційне питання не повинно бути перешкодою для підписання мирного договору.



